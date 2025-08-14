Las razones por las que los israelíes han cerrado los ojos ante Gaza

Un flujo de imágenes de niños hambrientos en la Franja de Gaza ha captado la atención mundial, intensificando la indignación por las acciones de Israel en el territorio y aumentando su aislamiento entre las naciones.

Sin embargo, la narrativa dentro de Israel es diferente. La historia del hambre en Gaza apenas ha tenido eco en comparación con otras crisis y tragedias: los anuncios continuos de la muerte de jóvenes soldados israelíes; el revuelo político por la exención del servicio militar a los judíos ultraortodoxos y los esfuerzos del gobierno para destituir a guardianes democráticos y profesionales clave; los inquietantes videos de rehenes jóvenes y demacrados, uno obligado a cavar su propia tumba frente a una cámara, tras casi dos años en un cautiverio infernal.

Peor aún que mostrar indiferencia, muchos israelíes niegan las realidades evidentes: que Gaza está en caos y al borde de una hambruna generalizada, y que Israel ha jugado un papel importante en provocar este terrible estado.

Esta actitud se proyecta desde la cúpula. “No hay hambruna en Gaza”, ha declarado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En una conferencia de prensa el domingo, culpó a Hamás y a los medios internacionales por perpetuar una “campaña global de mentiras”. Añadió que “los únicos que están siendo deliberadamente hambreados” son los rehenes israelíes en Gaza.

Este sentimiento es ampliamente compartido en Israel. Una encuesta a fines de julio encontró que casi el 80 por ciento de los judíos israelíes creen que Israel está haciendo un esfuerzo para evitar el sufrimiento de los gazatíes. El mismo porcentaje -principalmente de derecha y centro- dijo que no les preocupan los informes de hambruna.

Aunque hay indicios de que la tragedia comienza a calar entre los israelíes, la ceguera deliberada de gran parte de la sociedad israelí debe ser abandonada para que Israel empiece a salir del atolladero en Gaza y repare su imagen internacional desgarrada. El primer paso para resolver un problema es admitir que existe.

En lo que respecta a Gaza, los israelíes viven en una cámara de eco, dependiendo en gran medida de los medios locales, que a menudo ejercen autocensura respecto a las malas acciones de Israel y el sufrimiento palestino en Gaza. Pero también es importante entender las poderosas emociones subyacentes que han llevado a muchos israelíes a cerrar los ojos y oídos al sufrimiento de los gazatíes y aceptar una versión diferente de la realidad.

Muchos sienten furia hacia los humanistas y las organizaciones internacionales que, mientras critican cada movimiento de Israel, parecían minimizar los horrendos crímenes de Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando unas 1,200 personas en Israel fueron asesinadas y unas 250 tomadas como rehenes. Cincuenta siguen cautivos, de los cuales se cree que 20 están vivos. Hay un profundo sentimiento de injusticia por las demandas de que Israel permita grandes transferencias de ayuda a Gaza cuando muchos rehenes liberados describen haber sido hambreados y abusados incluso cuando parecía haber suficiente comida para sus captores.

La historia reciente también pesa amargamente en la memoria israelí. Incluye la desconexión de Israel de Gaza en 2005, seguida de la toma de control de Hamás en 2007, y casi dos décadas de intentos cíclicos para disuadir y contener a la organización con operaciones militares limitadas y alicientes económicos, como permisos para que los gazatíes trabajen en Israel. Todo parece haber sido en vano frente al impulso inútil y sangriento de Hamás para destruir a Israel. La barbarie mostrada el 7 de octubre, combinada con el coro de apoyo de los enemigos y el silencio de muchos amigos, endureció el conflicto para muchos israelíes como una lucha fundamental, de suma cero e inherentemente violenta por la tierra y la soberanía que muchos de los kibutzniks asesinados en sus hogares ese día habían buscado superar con sus intenciones pacíficas.

Videos de Gaza circulan en las redes sociales israelíes, mostrando mercados con comida en exhibición, restaurantes abiertos, hombres armados saqueando ayuda. Pueden ser reales, pero a menudo son antiguos o no presentan una imagen completa de la Franja. Sin embargo, estos videos ayudan a los israelíes a construir una narrativa alternativa: hay suficiente comida entrando a Gaza, pero las Naciones Unidas no logran distribuirla adecuadamente; Hamás y las pandillas la están robando, mientras que Israel hace lo que puede.

Las advertencias de hambruna han generado un escepticismo más racional. A pesar de las alarmas repetidas por la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria -la fuente internacional definitiva para declarar una hambruna-, aún no hay indicios claros de que sus predicciones se hayan materializado a gran escala, lo que lleva al público israelí a creer que las advertencias son solo otra parte de la maquinaria de propaganda antiisraelí global.

Los israelíes también culpan a la ONU, que, a pesar de las dificultades objetivas, parece haber optado por un enfoque basado en principios en lugar de pragmatismo. Casi el 90 por ciento de la ayuda alimentaria de la ONU ha sido confiscada por actores armados o multitudes hambrientas desde el 19 de mayo. Aun así, aunque la ONU adoptó la Resolución 2720 del Consejo de Seguridad en diciembre de 2023 para acelerar y monitorear la entrega de ayuda a la población de Gaza, no fue hasta mayo que añadió un tablero en línea para monitorear esa ayuda. Además, la ONU prioriza la privacidad de sus trabajadores locales en Gaza, lo que a los ojos de los israelíes no aborda preocupaciones legítimas sobre la infiltración de terroristas en las agencias de ayuda.

Para los israelíes, la realidad es esta: Israel, un país imperfecto pero real y vital, está luchando contra un grupo terrorista maligno que tiene el poder de detener el horror en cualquier momento, pero odia tanto a Israel que persiste y no se preocupa lo suficiente por su propia gente para detenerse.

Sin embargo, lo que está sucediendo en Gaza habla por sí mismo. La gente está hambrienta, y como en cualquier otra crisis, los más vulnerables de la sociedad -los ancianos, los recién nacidos, las personas con condiciones preexistentes- son los primeros en sufrir.

Incluso después de casi dos años de guerra, Israel carece de una estrategia humanitaria coherente para Gaza, activando y desactivando la ayuda según los cálculos de Netanyahu, quien intenta equilibrar el apoyo político de sus socios de coalición de derecha, que quieren que la guerra continúe, y la presión internacional para detenerla.

Tras la entrada de varios cientos de miles de toneladas de ayuda alimentaria en Gaza durante el segundo alto al fuego, según Israel -suficiente para varios meses, según proyecciones del Programa Mundial de Alimentos-, la decisión de Israel de cortar toda la ayuda en marzo empujó a la Franja a la grave crisis que enfrenta hoy. Israel dijo que esperaba que el bloqueo interrumpiera la capacidad de Hamás para beneficiarse de los bienes entrantes, debilitara el gobierno del grupo y lo presionara para capitular en las negociaciones de alto al fuego.

Esta no fue solo una elección moralmente equivocada -la ayuda humanitaria no debería ser un tema político-, sino también estratégicamente estúpida que malinterpretó tanto a Hamás como a la comunidad internacional. Una catástrofe humanitaria en Gaza nunca iba a forzar la mano de Hamás. El grupo necesita muy pocos recursos para operar: solo lo suficiente para seguir reteniendo a los rehenes, llevar a cabo ataques guerrilleros y continuar haciendo declaraciones para influir en la opinión pública.

En mayo, Israel buscó reemplazar el sistema de asistencia de la ONU, al que criticaba incesantemente como ineficaz e infiltrado por Hamás, poniendo en su lugar un sistema mal planificado – y todavía peor implementado – a cargo de la Fundación Humanitaria de Gaza. Pero después de meses sin ayuda, las existencias en Gaza se agotaron y los precios se dispararon; los cuatro sitios de distribución de la fundación fueron casi inmediatamente abrumados y explotados por especuladores, sin mencionar que eran peligrosos de acceder, con numerosos heridos reportados en las filas por ayuda. La falta de ayuda ha llevado a la muerte de más de 210 personas por malnutrición desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

El plan israelí-estadounidense para cuadruplicar los centros de distribución de la fundación apenas abordará la grave situación. Incluso hoy, la fundación enfrenta desafíos logísticos, y las cajas que distribuyen, tanto en cantidad como en diversidad de alimentos, no se traducen fácilmente en comidas nutritivas.

El desastre humanitario en Gaza va mucho más allá del hambre. La gran mayoría de la población ha sido desplazada al menos una vez y carece de refugio. El acceso al agua y al saneamiento es limitado. La atención sanitaria está devastada. Y, aunque en teoría Israel ya no impone límites a la ayuda para Gaza, sigue negando visas de trabajo al personal de la ONU y de organizaciones internacionales de ayuda. Restringe las operaciones humanitarias a un pequeño número de organizaciones que logran sortear un opaco sistema de registro. Todo indica que estas condiciones se mantendrán: a pesar de la declaración del jueves del señor Netanyahu de que Israel ampliaría la guerra, empezando por la toma de la ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel se muestran reacias a asumir un papel de gobierno civil.

Han surgido destellos de reconocimiento de todo este sufrimiento en las últimas semanas. A pesar de las negaciones sobre la magnitud de la cruda realidad en Gaza, Israel estableció corredores humanitarios fijos, llevó a cabo y facilitó lanzamientos aéreos de ayuda y permitió pequeñas cantidades de tráfico comercial y pausas diurnas en las operaciones en algunas áreas para permitir la entrega de ayuda.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, según informes, protestó contra el plan para tomar la ciudad de Gaza principalmente por razones de seguridad israelí, pero también mencionó la falta de planes para una respuesta humanitaria adecuada para el millón de personas que serán desplazadas. Además, citó la ausencia de infraestructura civil en Gaza y pidió la construcción de hospitales allí.

Los medios principales, incluidos los canales 12 y 13 y el popular periódico Yedioth Ahronoth, han comenzado a señalar lo obvio: que hay hambre en Gaza y que el sistema de ayuda actual no está funcionando.

La élite intelectual y cultural también se ha vuelto más expresiva, con una petición firmada por unos 1.000 destacados artistas israelíes titulada “Detengan el horror en Gaza” y una solicitud de los rectores de universidades para abordar la situación humanitaria. En las vigilias de Tel Aviv, personas sostienen carteles con fotografías de niños muertos en Gaza.

Israel ha jugado un papel principal en la creación de esta crisis, y continuar con la ceguera deliberada ante ese hecho solo empeorará el daño en Gaza, radicalizará a los palestinos por generaciones y aislará aún más a Israel a nivel regional e internacional.

Las obligaciones legales y morales de Israel no cambian por la maldad del enemigo al que combate. Israel no puede ignorar, desviar o minimizar la crisis en Gaza. Ahora está tomando la decisión estratégica y moral correcta al aumentar la ayuda al territorio, pero, sin una estrategia integral, será demasiado poco y demasiado tarde.

Los israelíes deben mirar más allá de su propio prisma de dolor y trauma, ignorar los dobles estándares en juego y reconocer la dura realidad en Gaza y la responsabilidad de Israel en ella. Israel necesita el coraje para ver lo que se ve. Luego, debe actuar.