¿Existe una mayoría moral en Israel?

Según casi todas las encuestas de opinión pública en Israel, hasta el 80% de los israelíes quieren que la guerra en Gaza termine y que todos los rehenes israelíes sean devueltos a casa. Esta amplia mayoría existe con el conocimiento de que terminar la guerra significa que Hamas podría seguir siendo el poder gobernante en Gaza. La mayoría de los israelíes sabe que un acuerdo con Hamas para terminar la guerra y traer a los rehenes a casa también incluye la liberación de lo que podrían ser más de unos pocos miles de prisioneros palestinos, incluyendo unos 200 que están condenados a cadena perpetua por asesinar israelíes. Después de 22 meses de guerra, la mayoría de los israelíes quiere que termine. Pero ¿qué tanto de la demanda para terminar la guerra tiene una base moral? ¿Los israelíes todavía creen que el ejército israelí es el ejército más moral del mundo? ¿Creen los israelíes que no hay hambruna en Gaza causada por Israel? ¿Creen los israelíes que Israel es inocente de cometer crímenes de guerra en Gaza? ¿Crímenes contra la humanidad? ¿Genocidio? ¿Creen los israelíes que Israel tampoco está cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania donde de hecho está involucrado en una anexión de facto, que está explícitamente en contra del derecho internacional? ¿Les importa a los israelíes el derecho internacional? ¿Entienden los israelíes que lo que está siendo hecho por Israel, su gobierno y su ejército se está haciendo en sus nombres y en su beneficio?

Los israelíes han tenido una muy alta consideración por su país y por sí mismos. Los logros de Israel desde su nacimiento en 1948 no son menos que un milagro. Hay muchas cosas de las que estar orgulloso en Israel como israelíes. El renacimiento del idioma hebreo, el desarrollo de una cultura hebrea israelí vibrante, emocionante y convincente de música, teatro, literatura y delicias culinarias. El surgimiento de Israel como un gigante de alta tecnología con una economía en auge (a nivel macro). Israel también ha sido una democracia liberal vibrante durante muchos años, disfrutada particularmente por su mayoría judía del 80%, mucho menos por su minoría árabe palestina del 20%. Y el poderío militar de Israel es también algo de lo que los israelíes están muy orgullosos. Israel ha desarrollado y vivido por muchos mitos nacionales que se han convertido en parte del ethos nacional: los pocos contra los muchos, los débiles contra los fuertes, los morales contra los inmorales, y que nunca dejamos a nadie atrás. En realidad, Israel es muy fuerte, mucho más fuerte que todos sus enemigos combinados. Pero Israel sí deja soldados y ahora civiles atrás. Israel abandonó a sus ciudadanos y su frontera el 7 de octubre de 2023. No existe tal cosa como un ejército moral, y seamos honestos: es muy difícil encontrar una onza de moralidad en lo que Israel ha estado haciendo en Gaza durante los últimos 22 meses. Ya no somos los débiles contra los fuertes y tenemos que cuestionarnos muy seriamente si somos los morales contra los inmorales.

Hoy Israel está acusado por la IPC -la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), que es el organismo de vigilancia de las Naciones Unidas más importante sobre hambre y hambruna-, de ser responsable de la hambruna en Gaza. IPC define hambruna como una privación extrema de alimentos. La inanición, muerte, indigencia y niveles extremadamente críticos de desnutrición aguda son o serán probablemente evidentes. Según el informe IPC, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza enfrentan condiciones catastróficas caracterizadas por inanición, indigencia y muerte. Otras 1.07 millones de personas (54 por ciento) están en Emergencia (IPC Fase 4), y 396,000 personas (20 por ciento) están en Crisis (IPC Fase 3). Israel por supuesto niega la validez del informe, lo llama mentiras y distorsión y sin duda miembros del gobierno israelí y el Primer Ministro mismo lo llamarán un informe antisemita. No hay razón alguna para creer la respuesta israelí. Israel no puede proporcionar evidencia de que el informe sea falso. Si Israel quiere probar que es falso, todo lo que tiene que hacer es abrir las fronteras de Gaza para que periodistas internacionales entren a Gaza con la capacidad sin trabas de moverse, obtener los hechos y las imágenes, no estar incorporados al ejército israelí, sino hacer el trabajo que Israel les ha impedido hacer durante 22 meses. Estos periodistas entrarían sabiendo que están entrando a una zona de guerra activa y sin protección israelí, pero también sabiendo que Israel no los atacará intencionalmente, como ha hecho con periodistas palestinos de Gaza. Que salga la verdad, esta es mi respuesta a las negaciones israelíes.

Lo que Israel y su ejército están haciendo en Gaza se está haciendo en mi nombre porque soy ciudadano israelí. Porque estoy completamente opuesto a lo que Israel está haciendo en mi nombre, tengo la responsabilidad y la obligación de denunciarlo por lo que son: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Israel no está haciendo en Gaza lo que los nazis hicieron a los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y la definición de genocidio no está determinada por el número de personas asesinadas. Pero hay más de 60,000 personas muertas en Gaza. No sabemos cuántos de ellos eran combatientes -es decir, objetivos legítimos-, pero sí sabemos que la mayoría de los asesinados no eran combatientes, decenas de miles de mujeres, niños, ancianos. Israel ha arrasado las ciudades de Khan Yunis, Rafah, Beit Lahia, Beit Hanoun y ahora está en el proceso de hacer lo mismo con la ciudad de Gaza, el resto de Jabalia, Nussierat, Deir el Balah y más. Gaza ha sido vuelto inhabitable para sus 2.2 millones de habitantes. Israel ha destruido la infraestructura de carreteras, electricidad, agua y alcantarillado. Israel ha demolido la mayoría de las escuelas, hospitales, universidades, edificios gubernamentales, tribunales, mezquitas, iglesias y edificios públicos. Los contratistas israelíes están siendo pagados por edificio demolido bajo la protección del ejército israelí. Más de 2 millones de personas están sin hogar y viven en tiendas o en edificios semi-demolidos. Ahora aquellos que viven en y alrededor de la ciudad de Gaza están siendo empujados al 15% de Gaza en la esquina suroeste de la franja donde esta olla de presión de desastre humanitario explotará.

Parece que la mayoría de los israelíes no quieren saber esto. No quieren escucharlo. Ciertamente no quieren verlo. Los medios israelíes principales son en su mayoría cómplices en lo que el gobierno y el ejército están haciendo por negación abierta, por autocensura, y por instrucciones directas de los editores y los dueños de los medios de no mostrarlo o llamarlo mentiras y antisemitismo. Israel se está convirtiendo o ya se ha convertido en el país más odiado del mundo. Pero la respuesta automática de que toda la crítica y el odio hacia Israel es antisemitismo descarado permite a los israelíes y su gobierno apartar de la mesa la crítica legítima contra Israel. Simplemente dicen: el mundo odia a los judíos y siempre ha odiado a los judíos. Los israelíes entonces se sienten aliviados porque la crítica de casi todo el mundo no tiene nada que ver con lo que Israel está haciendo, es antisemitismo. Estas son las mentiras que los israelíes se dicen a sí mismos. Hay antisemitas entre aquellos que critican a Israel, pero casi toda la crítica de Israel está justificada y no tiene nada que ver con antisemitismo.

Cuando el Primer Ministro australiano negó la visa al miembro extremista de derecha antidemocrático y mesiánico de la Knesset, Simcha Rothman, no tuvo nada que ver con antisemitismo. Fue porque Rothman fue invitado por una organización judía australiana extremista de derecha a la que la mayoría de la comunidad judía de Australia se opone y porque la visita de este extremista lleno de odio causaría disturbios públicos y posibles conflictos innecesarios entre ciudadanos australianos judíos y árabes o musulmanes. Cuando el Presidente francés Macron anunció planes para reconocer el Estado de Palestina, fue llamado antisemita y su acto de reconocer a Palestina como antisemita. No lo es, y él no lo es. Macron ha hecho más por los rehenes israelíes que la mayoría de los miembros del gobierno israelí. Macron y Francia ayudaron a Israel en sus ataques contra Irán. Macron y Francia conmemoraron a los ciudadanos judíos franceses asesinados el 7 de octubre con mucho respeto y honor que debería ser reconocido por los israelíes como verdadera amistad.

Si hay una mayoría moral en Israel, y quiero creer que la hay, es hora de dejar de ser una mayoría moral silenciosa. No es suficiente manifestarse por la liberación de los rehenes. Esto es muy importante, pero no es suficiente. Nosotros, la mayoría moral en Israel tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia nuestro pueblo, hacia nuestro legado como judíos y hacia nuestro futuro como israelíes de detener la guerra en Gaza y derrocar a nuestro gobierno. Ya no podemos permanecer en silencio frente a los crímenes de guerra que nuestro ejército está cometiendo en Gaza. Sé lo difícil que es para nosotros ver a nuestro ejército y nuestros soldados como algo menos que héroes. Es hora de que les digamos a nuestros héroes que el único heroísmo que ahora se requiere es aquel que ve la enorme bandera negra colgando sobre todo lo que estamos haciendo en Gaza. La bandera negra es la ilegalidad de nuestras acciones y la inmoralidad de lo que Israel está tratando de lograr en Gaza. La misma bandera negra está ondeando sobre los crímenes siendo cometidos por Israel en Cisjordania con la remoción forzada de comunidades palestinas en el valle del Jordán y en las colinas de Hebrón. Está ondeando sobre la continuación de la construcción de asentamientos y la confiscación de tierra palestina por toda Cisjordania. La bandera negra está ondeando alto sobre nuestras cabezas y no podemos ignorarla.

Si nosotros como israelíes no hacemos todo lo posible para detener la guerra en Gaza, entonces de hecho somos cómplices en lo que Israel está haciendo en Gaza y en Cisjordania. Esta mancha se quedará con nosotros por años. El legado de Netanyahu quedará personalmente ligado a él como el peor líder del pueblo judío de todos los tiempos. Su legado permanecerá con todos nosotros y este período de nuestra historia será llamado la era oscura de Israel. Tenemos la oportunidad de cambiar eso. Nuestro comportamiento como ciudadanos en este momento, determinará el alcance de nuestra moralidad y el alcance de nuestra humanidad. Podemos seguir siendo silenciosos o podemos todos, cada uno de nosotros a nuestra manera, hacer algo para salvar nuestras almas como nación y salvar a nuestro país de nuestros líderes.