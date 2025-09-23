Leonard Cohen poeta y músico judeo canadiense

Como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad; y ha sido definido por el crítico Bruce Eder como “uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60”. Cohen fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos y en el Salón de la Fama Musical de Canadá. Recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Leonard Norman Cohen (Westmount, Montreal, Quebec; 21 de septiembre de 1934 – Los Ángeles, California; 7 de noviembre de 2016) fue un cantautor, poeta y novelista canadiense. Nació en una familia judía ortodoxa; su madre judía lituana, Marsha («Masha») Klonitsky, emigró a Canadá en 1927 y era hija del escritor talmúdico y rabino Solomon Klonitsky-Kline. Su abuelo paterno, que había emigrado de Suwałki, Polonia, a Canadá, fue el presidente fundador del Congreso Judío Canadiense. Sus padres le dieron el nombre hebreo Eliezer, que significa «Dios me ayuda». Su padre, Nathan Bernard Cohen, dueño de una tienda de ropa, murió cuando tenía nueve años. La familia asistía a la Congregación Shaar HaShamayim, con la que Cohen mantuvo conexiones por el resto de su vida. Sobre el tema de ser un Kohen, dijo en 1967: “Tuve una infancia muy mesiánica. Me dijeron que era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote”. Cohen acudió a la Roslyn Elementary School y, desde 1948, a la Westmount High School, donde se involucró en el consejo de estudiantes y estudió música y poesía. Después de salir de Westmount, se trasladó al barrio obrero de Little Portugal en Saint-Laurent Boulevard, donde leía su poesía en varios clubes de los alrededores. Durante esta época también escribió las letras de algunas de sus canciones más famosas.

En 1951, Cohen ingresó en la Universidad McGill de Montreal, donde llegó a ser presidente del Canadian University Society for Intercollegiate Debate y ganó el Chester Macaghten Literary Competition por los poemas «Sparrows» y «Thoughts of a Landsman». Publicó sus primeros poemas en marzo de 1954 en la revista CIV/n. La publicación también incluyó poemas de los profesores de Cohen, Irving Layton y Louis Dudek. Cohen se graduó al siguiente año con un B.A. degree. En esa época su poesía estuvo influida por autores literarios como William Butler Yeats, Irving Layton, Walt Whitman, Federico García Lorca y Henry Miller. Su primer libro de poesía, Let Us Compare Mitologías (1956), fue publicado por Dudek como el primero de la serie McGill Poetry, un año después de su graduación. El libro contenía poemas escritos cuando Cohen tenía entre quince y veinte años, y estaba dedicado a su fallecido padre.

A lo largo de la década de 1960, continuó escribiendo poesía y ficción. Después de comprar una casa en Hydra, una isla griega de las Islas Sarónicas, prefirió vivir en circunstancias semireclusivas. Durante su estancia en Hydra, publicó la colección de poesías Flowers for Hitler (1964) y las novelas The Favourite Game (1963) y Beautiful Losers (1966). La primera era una novela de aprendizaje o bildungsroman sobre un joven que busca su identidad en la escritura. Beautiful Losers recibió buena atención de la prensa canadiense y suscitó controversia debido a varios pasajes con detalles sexuales explícitos. El mismo año publicó Parasites of Heaven, otro libro de poemas, que al igual que Beautiful Losers obtuvo escasas ventas. ​Su carrera literaria fue premiada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en la 31.ª edición.

Posteriormente publicó menos poesía y se concentró en su creciente carrera musical. En 1978 publicó Death of a Lady’s Man, su primer libro de poesía en varios años, y hasta 1984 no finalizó su siguiente libro, Book of Mercy, que obtuvo el premio Canadian Authors Association Literary Award a la poesía. Book of Mercy incluyó cincuenta poemas influidos por escritos Zen y por el Talmud, a los que el propio músico se refirió como «oraciones». En 1993 publicó Stranger Music: Selected Poems and Songs, y en 2006, tras diez años de retraso y reescrituras, Book of Longing, dedicado al poeta Irving Layton. A finales de la década de 1990 y comienzos de la siguiente, parte del poemario y de las letras de Cohen se estrenaron en la web The Leonard Cohen Files, incluyendo la versión original de A Thousand Kisses Deep, posteriormente adaptada como canción.

Recibió en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En su discurso al recibir el premio, Cohen hizo referencia a la influencia española en su obra, especialmente a las enseñanzas de un guitarrista español, al dramaturgo Federico García Lorca y a la guitarra española Conde que posee desde finales de la década de 1960. Tras aceptar el premio, el músico donó los 50.000 euros del premio a la Universidad de Oviedo para impulsar una cátedra en su nombre. Este proyecto, singular y único en España, ha sido concebido como “un lugar de encuentro entre la poesía y la música, entre los creadores y su público, entre el arte y la sociedad”, tal como se recoge en el convenio firmado por el rector de la Universidad, Vicente Gotor, y por el artista.

Conocido especialmente por su faceta de cantautor, sus letras son muy emotivas y líricamente complejas; sus tres ejes temáticos predominantes, el amor, la religión y las relaciones de pareja, deben más a los juegos de palabras y metáforas poéticas de la literatura culta que a las convenciones de la música folk. Cohen canta con una voz muy peculiarmente grave, ha influido en muchos otros cantautores y sus canciones han sido interpretadas por muchos otros artistas. A causa del pesimismo que irradian sus letras, la prensa lo ha considerado «el depresivo no químico más poderoso del mundo».

Los temas recurrentes en la obra de Cohen son el amor y el sexo, la religión, la depresión psicológica, la bohemia, la angustia urbana, la propia biografía personal y la música en sí misma; aunque también ha abordado otros asuntos políticos, lo ha hecho a veces de modo ambiguo.

El amor y el sexo son temas habituales en la música popular; la experiencia de Cohen como novelista y poeta le dota de una sensibilidad especial para tratarlos. Suzanne, probablemente la primera canción de Cohen que atrajo la atención de públicos amplios, mezcla cierto tipo de amor con la meditación religiosa, mezcla que igualmente se produce en Joan of Arc.

El judaísmo en sus obras

Cohen se inspiró con amor en las fuentes judías para sus letras y otros escritos, pero no exclusivamente. Se sentía atraído por las escrituras cristianas y las enseñanzas budistas, y por mucho más. Era un buscador espiritual, dispuesto a extraer oro dondequiera que pudiera ser encontrado. Estaba orgulloso de ser judío, frecuentemente hablaba de su deuda, y no se sintió atemorizado por los matones del BDS para llevar a cabo un concierto en Tel Aviv hace unos años (no fue su primera visita), encantando a la fervorosa multitud con la bíblica bendición sacerdotal (su apellido es Cohen, después de todo).

En el Programa de Graduados en Escritura Creativa Shaindy Rudolf de la Universidad Bar-Ilan enseñó un curso de tradición literaria judía. El propósito era hacer ver a los aspirantes a poetas y escritores la riqueza almacenada allí, y dejar claro que escribir dentro de una tradición no es lo mismo que seguir fielmente una línea autorizada.

En octubre de 1973, a los treinta y nueve años, famoso, infeliz y en pleno bloqueo creativo, viajó desde su hogar en la isla griega de Hydra al caos y la masacre del desierto del Sinaí cuando Egipto atacó a Israel en el festivo judío de Yom Kipur. Moviéndose con una guitarra y unos músicos israelíes, Oshik Levi, Matti Caspi e Ilana Rovina, que lo reconocieron en un café de Tel Aviv, se dirigieron al frente de batalla en el Sinaí a cantar para los soldados israelíes. Después de la guerra declaró: «me uní a mis hermanos que luchaban en el desierto. No me importa si su causa es justa o no. Sólo sé que la guerra es cruel, que deja huesos, sangre y feas manchas en la tierra santa». En Who by Fire, el periodista Matti Friedman nos ofrece un relato fascinante de esas semanas en el Sinaí, basándose en la escritura de un manuscrito inacabado del cantante y curiosas fotografías y reportajes originales para crear una representación caleidoscópica de un momento angustiante y formativo tanto para un joven país en guerra como para un cantante en una encrucijada.

La canción Who by Fire, fue escrita después de los conciertos improvisados ​​de Cohen para los soldados israelíes en la península del Sinaí durante la Guerra de Yom Kipur, es la increíble resurrección de un momento en la vida de Leonard Cohen y la historia de Israel. Es la historia de un joven artista en crisis y un joven país en guerra, y la poderosa resonancia del acorde que los conecta.

De hecho, muchos de los soldados no sabían inglés y el propio Cohen no hablaba hebreo. Pero como lo dejan claro los relatos de varios soldados: tocó una fibra sensible. Casi medio siglo después, muchos de los israelíes entrevistados por Friedman recuerdan vívidamente su breve encuentro con el artista descarriado, cantando en el Sinaí en medio de la muerte y destrucción de la guerra.

Sus canciones no eran grandilocuentes. Pero sus temas de amor y pérdida resonaron en los soldados que, en medio de un feroz combate, se reunieron para escuchar antes de regresar a la lucha. «Cuando los soldados se unen a Cohen para el coro de ‘So Long, Marianne'», escribe Friedman, «sus voces son el único sonido en el desierto». La experiencia, al parecer, fue inquietante.

Cohen se conectó profundamente, aunque quizás de manera inesperada, con su audiencia. Abrazó la austeridad de su entorno y evitó las trampas de la fama, prefiriendo dormir en catres militares y comer la misma comida que consumían los soldados. Esto, por supuesto, lo hizo querer por ellos.

Para los israelíes, la guerra de Yom Kippur de 1973 lo cambió todo. El Día de la Expiación de ese año parecía como si «nunca terminara, como si durara las próximas tres semanas o más», observa Friedman. Muchos de sus grandes éxitos fueron escritos después de su viaje de 1973.

En los años posteriores su conexión con el judaísmo, se expresa en que Cohen hace todo lo posible para adaptar la letra a la música judía. Contrató un coro de renombre mundial, el de la Congregación Shaar Hashamayim, la sinagoga de Montreal en el que se crió y celebró su Bar Mitzvá (y del cual su abuelo y bisabuelo fueron presidentes).

En 1974, Cohen lanzó un nuevo álbum, New Skin for the Old Ceremony, con canciones inspiradas en la guerra, con el que realizó una larga gira por Estados Unidos y Europa, que incluyó su primera aparición en el famoso Festival de Jazz de Montreux. En 1977, en colaboración con el productor Phil Spector, publicó uno de sus discos más famosos, Death of a Ladies’ Man.

En los años ochenta, continuó la carrera de Cohen, cuya música se popularizó internacionalmente. Por ejemplo, su canción The Partisan, se convirtió en el himno extraoficial del sindicato polaco Solidaridad, que se oponía al gobierno militar impuesto por los soviéticos. Cohen ofreció en la misma Polonia varios conciertos multitudinarios en su apoyo. Publicó algunos de sus discos más famosos en esa década como Various Positions -que incluía la mítica Hallelujah- (1984).

En 1993, publicó una antología de sus poemas y canciones, Stranger Music. Al año siguiente, se retiró a un centro budista próximo a Los Ángeles y se ordenó monje. Tomó el nombre de Dharma Jikan (que quiere decir “Silencio”), y pasó allí los siguientes cinco años. Más tarde, relató que llevaba mucho tiempo arrastrando esa larga depresión y no fue hasta que se entregó a la meditación zen cuando logró liberarse de ella.

No volvió a grabar hasta 1999, año en que abandonó su reclusión monástica y empezó a publicar nuevos poemas y canciones en el sitio web The Leonard Cohen Files. Su primera grabación post retiro fue Ten New Songs (2001), que fue aclamado por la crítica internacional. Ese mismo año el gobierno canadiense le otorgó la mayor condecoración civil del país, Compañero de la Orden de Canadá.

En 2004, lanzó Dear Heather, en colaboración con su pareja, la cantante de jazz Anjani Thomas. Escribió para ella su álbum Blue Alert (2006).

En 2006, publicó el que tal vez es su libro de poemas más famosos, El libro de los anhelos, en el que llevaba trabajando desde finales de los ochenta. En 2011, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

En su concierto en Ramat Gan el 24 de septiembre de 2009, Cohen pronunció oraciones y bendiciones judías en hebreo al público. Inició el concierto con la primera oración de Ma Tovu. A la mitad, usó Baruj Hashem y concluyó el concierto recitando la bendición de Birkat Kohanim

Cohen había presentado recientemente el disco You Want it Darker, demostrando que su mente seguía en plena forma. Su cuerpo, castigado ya por la edad -tenía 82 años- no pudo mantener una de las voces más reconocidas del panorama internacional durante décadas. No mucho antes de morir, se informó que Cohen abrió los ojos y dijo: «No creo que pueda terminar esas canciones». Sin embargo, con la ayuda de su hijo, su última grabación You Want It Darker fue lanzada 18 días antes de morir. Cohen era un judío que se adhería a las reglas del Shabat y se sabía que lo guardaba incluso estando de gira.

Esta última canción, es quizás la más judía: es el lamento de un narrador, dirigido a Dios, preguntándose por qué las cosas malas le suceden a la gente buena, por qué la humanidad sufre, y por qué Dios aparentemente quiere que el hombre descienda a las profundidades más oscuras, antes de ofrecer la redención.

Lo más obvio, no es el estribillo cantado en hebreo: “Hineni, hineni, estoy listo, mi Señor” las palabras hebreas pronunciadas por Abraham a Dios en Vayera, la porción de la Biblia que incluye la piedra de toque del Cohen – la Akeidah, o el sacrificio de Isaac. El narrador de la canción se dirige a Dios desde una posición de humildad y disposición a servir. Con una lírica cargada de palabras de Midrash, incluidas las canciones “la historia de Isaac”, “Who by fire” -su interpretación poética de la oración de Yom Kipur, Unetanah Tokef- y su canción más famosa, Haleluya, que comienza así: “He oído que había un acorde secreto / que tocó David, y con eso, Dios …”.

La primera línea de la segunda estrofa continúa: “Magnificado y santificado sea tu Santo Nombre”, una traducción palabra por palabra del Kadish, el canto de alabanza a Dios que aparece en toda la liturgia judía.

“Está escrito en las Escrituras / Y no es vana petición / ¿Lo quieres más oscuro? / Matemos la llama. Se construye a sí mismo hasta un nivel de disgusto por ejemplo con la carga del hombre que canta, No sabía que tenía permiso para asesinar y mutilar … Si tuya es la gloria, mía debe ser la vergüenza”.

Cohen murió en su casa de Los Ángeles el 7 de noviembre de 2016, a la edad de 82 años; la leucemia fue una causa contribuyente. En Vilna, Lituania, de donde procedía su familia, se erigió una estatua de bronce en su honor.

