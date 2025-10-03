Ir al contenido
Cultura
03/10/2025
«Geopolítica, historia y formación del imaginario judío». Autor: Bernardo Sorj
Tzavta Usina Cultural acaba de editar el libro "Geopolítica, Historia y Formación del Imaginario Judío", del destacado cientista social Bernardo Sorj. Aqui lo compartimos, de manera gratuita.
Bernardo Sorj – Geopolitica, historia y formación del imaginario judio
Descarga
