Facebook Twitter Envelope
INICIO
STAFF
CONTACTO
  • Cultura

«Geopolitics and the JewishArchetypes of History», de Bernardo Sorj

Desde Tzavta Usina Cultural compartimos de manera gratuita la versión en inglés del libro "Geopolítica, Historia y Formación del Imaginario Judío", del destacado cientista social Bernardo Sorj.
Geopolitics-Jewish-Archetypes pdfDescarga

SUSCRIBASE AL NEWSLETTER