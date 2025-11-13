Ir al contenido
Cultura
13/11/2025
«Geopolitics and the JewishArchetypes of History», de Bernardo Sorj
Desde Tzavta Usina Cultural compartimos de manera gratuita la versión en inglés del libro "Geopolítica, Historia y Formación del Imaginario Judío", del destacado cientista social Bernardo Sorj.
Geopolitics-Jewish-Archetypes pdf
Descarga
