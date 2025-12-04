Los israelíes, abrumados de alegría y alivio tras la liberación de los rehenes de Hamás y el cese de la guerra en Gaza, agradecen a quien logró este logro: el presidente Donald Trump (según una encuesta del Instituto para la Democracia del mes pasado, el 95 % de la opinión pública cree que el presidente estadounidense «contribuyó bastante» o «contribuyó mucho» al acuerdo).

El éxito de Trump —con fuerza, amenazas contundentes y diplomacia coercitiva—, en el contexto de la debilidad del sistema internacional, ilustra cómo el presidente estadounidense está derrumbando este sistema desde dentro. Desde su regreso a su segundo mandato, Trump ha estado socavando los tres pilares del orden mundial: el consenso internacional, el derecho internacional y el sistema multilateral de instituciones, como la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU y los tribunales internacionales. Trump no los ve como mecanismos esenciales para la coordinación, sino como grilletes que deben romperse. Está devolviendo las relaciones internacionales a la época anterior a la Primera Guerra Mundial, a la era del «principio imperial», según el cual los países tenían libertad para iniciar guerras, conquistar y anexar territorios y exigir reconocimiento por sus acciones en nombre del «derecho natural del más fuerte».

El 4 de febrero de 2025, Trump firmó una orden presidencial que ordenaba a Estados Unidos retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y reevaluar su participación en otras organizaciones internacionales. «Estados Unidos no participará en el Consejo de Derechos Humanos ni se presentará como candidato a este órgano», declaró Trump, quien considera las alianzas multilaterales una carga más que un activo. Gestiona las relaciones entre países como gestiona los negocios: cualquier cooperación está condicionada al beneficio inmediato. No hay valores ni compromiso institucional, solo intereses.

Al hacerlo, Trump está desmantelando uno de los pilares del orden global: el consenso que valida la ley, los valores y los límites de lo permisible y lo prohibido. A lo largo de sus dos mandatos, Trump ha desdeñado abiertamente el sistema jurídico internacional. El 6 de febrero de 2025, firmó una orden que imponía sanciones a los jueces y al personal de la Corte Penal Internacional (CPI), alegando que la corte había cruzado la línea roja al atreverse a juzgar crímenes presuntamente cometidos por ciudadanos estadounidenses o israelíes.

Con ello, Trump declaró en la práctica que el derecho internacional no se aplica a quienes son lo suficientemente fuertes. Organizaciones de derechos humanos definieron la medida como una «traición al sistema de justicia internacional», y más de 60 países emitieron una declaración conjunta: «Reafirmamos nuestro continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad de la Corte Penal Internacional». Pero eso no disuadió a Trump. Para él, la ley es simplemente una recomendación. Así, el principio de la fuerza se convierte en un superprincipio.

Trump cree que la fuerza militar, la presión económica y la amenaza personal son las únicas herramientas efectivas en las relaciones internacionales. Las usa libremente y las considera armas legítimas para la conducción de políticas. Instituciones como el Consejo de Seguridad, diseñado para disuadir a los países de actuar unilateralmente, están perdiendo su poder no solo por el veto estadounidense, sino porque Trump está drenando sus presupuestos, reduciendo la participación estadounidense en ellos y declarando: «Estados Unidos no cooperará con instituciones que intenten perjudicar nuestros intereses nacionales». El Consejo de Seguridad y la ONU se están convirtiendo en organismos ineficaces, mientras que Estados Unidos, el país que construyó este sistema después de la Segunda Guerra Mundial, lidera su desmantelamiento.

Un cambio fundamental está ocurriendo en la percepción del orden internacional, a la vista de todos: en lugar de responsabilidad colectiva, fuerza unilateral; en lugar de diplomacia, amenazas; en lugar de justicia, intereses. «Trump tenía razón sobre la ONU: su orden mundial se acabó», declaraba el título de un artículo comprensivo en el sitio web Modern Diplomacy. Esta arrogante declaración ilustra la profundidad del cambio: el orden mundial, que se suponía debía proteger a los débiles de los fuertes, se está derrumbando.

Al hacerlo, Trump está devolviendo al mundo a un viejo patrón histórico. Antes de 1914, no existían instituciones internacionales que pudieran impedir que un país atacara a su vecino. Quienes podían, conquistaban territorios. Quienes se debilitaban, eran devorados. El mundo estaba compuesto de imperios. El contrato social global que descarta un estado de ocupación nació como una lección del horror de las dos guerras mundiales, que demostraron que, cuando no hay reglas, hay destrucción total.

Trump, en muchos sentidos, expresa lo contrario: busca devolver a la humanidad a una época en la que los imperios intercambiaban territorios en guerras y la diplomacia era solo un medio para obtener ventajas temporales. «Los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles reciben lo que se les da», escribió Tucídides hace 2400 años. Trump simplemente ha convertido este dicho en política oficial, y los ejemplos son numerosos. Por ejemplo, sus declaraciones y amenazas hacia Canadá y Dinamarca, sus amenazas de atacar a los cárteles de la droga en Venezuela y México con drones, y su política comercial, en la que los acuerdos se modifican o cancelan según el deseo y la necesidad, y no según las convenciones.

El mismo método se evidencia en el asunto de Gaza y los rehenes. Trump intervino no solo por el deseo de establecer la estabilidad regional, sino también para demostrar que el poder estadounidense aún puede imponer soluciones. Su intervención no solo responde a intereses regionales, sino también a su prestigio personal. Busca pasar a la historia como alguien que logró acuerdos de paz drásticos en Oriente Medio, un logro con peso electoral en Estados Unidos y que le reportará importantes beneficios de imagen en su búsqueda del Premio Nobel de la Paz.

Para lograrlo, Trump se involucra personalmente, e incluso ha enviado un equipo diplomático ampliado a Israel que actúa de facto como sustituto del gobierno israelí en el escenario internacional: gestiona las conversaciones con los países árabes, supervisa la implementación del acuerdo con Hamás y señala al mundo que el único interlocutor para las negociaciones sobre la cuestión de Gaza es Washington, sin la participación de instituciones multilaterales. Al mismo tiempo, Trump no deja lugar a dudas sobre las restricciones que impone a Jerusalén: advirtió que, si Israel aprovecha el impulso para anexar territorios en Cisjordania, perderá por completo el apoyo estadounidense.

Esto no es solo una declaración táctica, sino el establecimiento de una condición fundamental: un acuerdo para la liberación de rehenes y la coordinación regional, a cambio de detener las anexiones que socavarían la capacidad de Estados Unidos para actuar en la región con otros actores. «Lo logramos porque les hicimos temer las consecuencias», dijo Trump en una entrevista con «Fox News» sobre el logro del alto el fuego. No ocultó que utilizó las amenazas como herramienta diplomática. Hablas, amenazas y luego actuas. Así es como se hacen los tratos. Para él, incluso la vida humana es solo un elemento más en el juego de poder.

De hecho, el logro de liberar a los rehenes se ha convertido en una herramienta de propaganda. Las familias de los rehenes, desesperadas por un resultado, elogian al «hombre que trajo a los niños a casa»; pero desde una perspectiva histórica, Trump simplemente aprovechó el colapso de los mecanismos internacionales para consolidar su posición como único mediador. No salvó el sistema; demostró que es posible prescindir de él.

Las consecuencias resuenan mucho más allá de Oriente Medio. Cuando el presidente estadounidense trata a los tribunales internacionales, a la ONU o a los acuerdos internacionales como enemigos, envía un mensaje global. En un mundo donde no existen instituciones que puedan prevenir intentos de invasión, anexión o declaraciones unilaterales, cada país puede elegir por sí mismo lo que le conviene y lo que no.

Cuando el líder de una potencia se jacta de que «no existe el derecho internacional, existe el interés nacional» y envía el portaaviones «Gerald Ford» a las costas de Venezuela, establece un modelo a imitar. Rusia, China, Turquía e incluso países más pequeños tienen legitimidad para ignorar las reglas.

El resultado es un sistema de anarquía sofisticada, en el que cada país establece su propio estándar de justicia. Trump está devolviendo las relaciones internacionales a la época anterior a la Primera Guerra Mundial, a la era del «principio imperial», según el cual los países tenían libertad para iniciar guerras, conquistar y anexar territorios en nombre del «derecho natural del más fuerte».

Esta medida expresa más que una simple ideología: forma parte de una estrategia. Trump sabe que una sociedad internacional desintegrada le permitirá controlar con mayor facilidad: sin el Consejo de Seguridad, sin informes sobre derechos humanos, sin leyes que limiten la exportación de armas o exijan sanciones económicas.

Mientras tanto, el público estadounidense está cautivado por la anticuada idea de «Estados Unidos primero», incluso si eso significa que «el mundo esperará para después». Como escribió el sitio web del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), “el discurso de Trump en la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre pone en peligro los beneficios de la cooperación global”. Simplemente prefiere un mundo sin instituciones a un mundo en el que, como líder mundial, Estados Unidos esté comprometido con normas y objetivos, como el cambio climático.

Antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, Trump volvió a exhibir su cínico uso del poder. Atacó al candidato demócrata en la contienda, Zohar Mamadani —quien finalmente ganó—, lo calificó como “el Mammadani comunista” y amenazó explícitamente (según informó The Guardian): “Si un candidato comunista gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, dudo mucho que transfiera fondos federales, más allá del mínimo indispensable, a mi primera y querida ciudad” (3 de noviembre). Al día siguiente, reiteró el mensaje en una entrevista con Fox News, donde afirmó: “Los candidatos que prefieren la ONU a Estados Unidos no recibirán ni un centavo de mí mientras esté en la Casa Blanca”. Incluso en esta intervención aparentemente local, su enfoque autoritario es evidente: utiliza fondos públicos como medio de presión, presenta las elecciones civiles como una lucha ideológica entre «nacionalistas» y «traidores», y socava aún más las instituciones federales de pesos y contrapesos.

El problema es que el sistema no sobrevivirá sin las instituciones y contrapesos necesarios. La historia demuestra que, cuando no existen instituciones mediadoras poderosas, las guerras regresan, y los académicos ya advierten de una «retirada sistémica de Estados Unidos del mundo de los compromisos».

Los países pequeños intentarán protegerse y armarse, las potencias medianas buscarán alianzas regionales contra las potencias mundiales, y los acuerdos serán reemplazados por acuerdos secretos y peligrosos. Esto no es un regreso a la simplicidad, sino un regreso al peligro de escalada y un resurgimiento de la violencia. Así, precisamente cuando el mundo espera una solución diplomática en Gaza, Trump envía el mensaje opuesto: no negociación, sino coerción; no ley, sino fuerza. Determina a quién recompensar y a quién disuadir según sus intereses inmediatos, mediante la fuerza y no mediante el derecho internacional, y así reemplaza la idea de la comunidad internacional por la idea de la jungla. Si los países adoptan su camino, la liberación de los rehenes también se convertirá en un precedente de política de poder, no de reconciliación humana.

En 2018, escribí en Haaretz sobre esta tendencia en la política de Trump: «La próxima campaña electoral estadounidense (2020) determinará hacia dónde se dirige el mundo: hacia una era de hielo en las relaciones internacionales o hacia el deshielo». Tras un breve respiro durante la era de Joe Biden, volvemos a la era de hielo con toda su fuerza. Pero esta vez, el hielo no es solo una metáfora de un distanciamiento diplomático, sino una congelación moral. En un mundo donde Trump impone las reglas, no hay moral, ni límites, ni responsabilidad compartida. Solo hay intereses.

Si Trump o su sucesor, o Putin, Erdogan u otros líderes continúan con esta política, el mundo podría entrar en un período en el que cada país actuará según su poder, no según la ley. Israel, que ahora se siente agradecido al presidente que trajo a los rehenes, podría encontrarse con que, a la larga, se verá obligado a pagar el precio más alto por el colapso del orden mundial. En un mundo donde no hay seguridad para los países pequeños, ni valores compartidos, no hay norma ni ley, y nadie puede detener al siguiente en la fila para enfrentarse a Trump. No para siempre.

* El Dr. Arieli dirige el grupo de investigación «Tamror-Politography» sobre el conflicto israelí-palestino.