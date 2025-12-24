Voces críticas israelíes frente a la catástrofe de Gaza

En un clima social atravesado por una asfixiante guerra de propaganda política fuertemente emocional, y en el contexto de una prolongada ofensiva militar israelí —orientada explícitamente a forzar la limpieza étnica de la Franja de Gaza—, el académico argentino Guillermo Levy logró ofrecer al debate público un libro encarado desde una perspectiva poco conocida para el mundo de habla castellana: el de las voces israelíes disidentes —y sumamente críticas— con todo lo ocurrido luego del infausto ataque del 7 de octubre de 2023.

El primer gran mérito del libro es poder desmarcarse de las trincheras ideológicas irreductibles y estereotipadas a las que parece haberse deslizado el debate público en torno al conflicto, debate que parece desentendido de la preocupación por promover una salida viable para los 14 millones de habitantes “del río hasta el mar” que no pase por masacres, genocidios o limpiezas étnicas.

El libro recopila, a través de los diferentes aportes que figuran en sus páginas, perspectivas desde la mirada de ciudadanos, militantes, académicos, historiadores y personas que han elegido no ignorar todas las dimensiones sociales, humanas y políticas del desastre que se ha vivido en esa región en los últimos dos años.

Los aportes son diversos e iluminan con originalidad aspectos de lo que hay “debajo de los escombros de Gaza”.

Rula Daoud, dirigente palestina israelí del movimiento político judeo-árabe Standing Together (Omdim Be Iajad en hebreo), lanza un grito desesperado para frenar la matanza que se estaba cometiendo al momento de pronunciar en público el discurso que se publica en el libro.

Efraím Davidi, académico y miembro del Partido Comunista Israelí, realiza una reseña histórica sobre la Franja de Gaza, y ve en ese devenir la combinación de colonialismo, imperialismo y capitalismo, que el autor ve plasmados en el tipo de intervención del presidente Trump en el “diseño” de la supuesta paz que se habría impuesto.

Dani Filc, académico y también miembro de la agrupación Standing Together, presenta un panorama esclarecedor sobre las diversas corrientes que se mueven dentro de la derecha israelí. El texto, que aplica elementos de teoría política a diversos ejemplos históricos sobre los clivajes de la derecha, advierte sobre la radicalización de la actual coalición gobernante, que no sólo amenaza a los palestinos en general, sino a la población judía que rechaza los valores autoritarios de la derecha.

Lev Grinberg, autor del excelente libro “Política y Violencia en Israel/Palestina – Democracia versus Régimen Militar”, ha seguido con rigurosidad el conflicto desde hace décadas y advertido sobre el derrumbe del Proceso de Paz luego del asesinato de Itzjak Rabin a manos de un militante de ultra derecha israelí. En este nuevo texto, Grinberg reflexiona sobre la extraña paradoja que encarna Israel: una marcada fortaleza militar combinada con una creciente debilidad política, el riesgo que ciertas tendencias hoy gobernantes representan para la democracia y la necesidad de que fuerzas externas a la región contribuyan a encauzar una situación cada vez más descarriada.

Pedro Goldfarb es un sobreviviente del 7 de octubre, ya que su kibutz fue atacado por Hamas y afortunadamente no pudo ser asesinado por el grupo que ingresó en su vivienda. Goldfarb reflexiona acerca de diversos aspectos del proceso político israelí y advierte sobre el peligro de que los extremistas de cada pueblo ocupen el liderazgo en forma permanente, lo que llevaría a una situación abismal, sin salida. No duda en señalar a Netanyahu como un peligroso enemigo de la paz, y principal responsable de una situación de catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza.

Yael Guilat, académica especializada en arte y cultura de Medio Oriente, describe con gran sutileza la compleja situación creada a partir del 7 de octubre en relación al mundo del arte en Israel, y especialmente para los artistas palestinos que exponen en galerías y museos del país. A pesar de la tragedia, los artistas árabes y judíos críticos demostraron ser capaces de encontrar caminos para expresar las vivencias y sensibilidades hacia la guerra, con un notable protagonismo de las mujeres en la exposición de la violencia y el dolor humano.

Shlomo Slutzky, periodista, documentalista y militante de la causa de la paz, además de colaborador permanente de Nueva Sion, utiliza su propia biografía, en la que se mezclan indisolublemente Israel y Argentina, para mostrar los avatares del proceso de paz. Shlomo enfatiza la notable coincidencia de la consigna “Con vida los llevaron, con vida los queremos” que se entonó en la Argentina pos dictatorial, con la que se escuchó en los últimos dos años en Israel en relación a los 250 secuestrados, en su mayoría civiles, que habían sido confinados por Hamas en sus túneles en la Franja de Gaza. En el texto se advierte una esperanza vinculada al cese de hostilidades y a los procesos políticos renovadores que puedan desenvolverse a partir de esta nueva situación.

Miguel “Miki” Kartzman es fotógrafo y fundador de la valiente organización no gubernamental “Rompiendo el silencio”, que se dedica a denunciar violaciones de derechos civiles y humanos realizadas por tropas israelíes en territorios ocupados. En el reportaje que le realiza Guillermo Levy, Kartzman rememora historias de violencia y masacres contra población civil árabe, que él remite también a 1948. Relata la compleja situación de ser reportero y al mismo tiempo querer denunciar crímenes en la Franja de Gaza, y reafirma su convicción sobre la necesidad de concretar los derechos políticos del pueblo palestino.

Arie Kacowicz, otro destacado académico vinculado al estudio de las relaciones internacionales, analiza con más precisión la coyuntura política y las alternativas que se presentan frente a Israel y Hamas, una vez que se concretaron las presiones norteamericanas para el cese del fuego. Kacowicz no cree en la posibilidad de resolución del conflicto de fondo por la vía militar, y entiende que aún quedan vías diplomáticas pensables para generar una dinámica política hacia la convivencia entre ambos pueblos. Testimonia su difícil posición como académico frente a quienes pretendieron forzarlo a embanderamientos absolutos con posiciones maniqueas.

Omer Bartov, académico e investigador en temas de historia y genocidio, relata su propia evolución en relación a la interpretación sobre lo que ocurrió en Gaza luego del ataque de Hamas. Bartov entiende que lo que el gobierno de Israel realizó –luego de los primeros tiempos de combate– puede enmarcarse como un genocidio, tanto por las acciones cometidas, como por las declaraciones en ese mismo tono de parte de altísimas figuras del gobierno israelí. Señala que lo ocurrido en Gaza no debería dejar indiferentes a los estudiosos y especialistas en la Shoá, ya que se supone que lo que se condena en el Holocausto es un delito universal, no un crimen puntual.

Frente a las medias verdades–medias mentiras del pensamiento panfletario

Cada uno de estos breves comentarios es apenas una muestra de la riqueza de los textos y testimonios, que aportan material invalorable para pensar en las encrucijadas que afrontan no sólo los israelíes enfrentados a las acciones de su gobierno, sino todos aquellos conmovidos por la brutalidad e inhumanidad de las acciones presenciadas.

Finalmente, merece destacarse la lectura que ofrece el compilador del libro, quien expone su punto de vista tanto en el Prefacio como en el Post Scriptum. Levy sitúa su propia historia personal y la de su familia, en la historia del mandato británico, la posterior creación del Estado de Israel, y posteriormente en los vaivenes de una Argentina que también vivió un genocidio.

El autor decide no saltearse ninguna de las difíciles aristas del conflicto, y elige no eludir la polémica y la confrontación potencial con diversas corrientes contrapuestas que se han embanderado en forma acrítica con ambos bandos.

En la medida que pretende develar la complejidad de la situación, y las medias verdades–medias mentiras del pensamiento panfletario, Guillermo Levy se involucra con diversos argumentos y contraargumentos, ofrece datos y desenmascara discursos que por frecuentes no adquieren el status de verdades comprobadas.

Levy denuncia con firmeza la deshumanización de los enfoques, los contrabandos ideológicos enmascarados con emociones intensas capaces de nublar el razonamiento, las trampas argumentales. Un lugar central ocupa en su mirada y en su sensibilidad el infanticidio ocurrido en Gaza, como un punto insoslayable e inadmisible. No hay niños ni mejores ni peores. Han niños.

La mirada de Guillermo no es ingenua. Sabe que se ocultan poderosos intereses detrás de la guerra informativa, de las omisiones estentóreas sobre los crímenes de cada bando, incluso ve asomar tanto el antisemitismo en algunas expresiones que se cuelan en el debate, como la intolerancia autoritaria en ciertas instancias comunitarias judías. Sabe también que los reacomodamientos geopolíticos en marcha llevan al ocultamiento y al maquillaje de regímenes que desde una perspectiva progresista y humana serían inadmisibles, en aras de la real politik o los negocios inmobiliarios.

Levy sostiene, con razón, que el libro abreva en la reivindicación de un judaísmo profético y humanista, hoy en retirada pero no desaparecido.

Precisamente por eso, un libro así ha sido concebido e impreso en Buenos Aires, una ciudad en la que aún tenemos a varios profetas –y profetizas– entre nosotros, viendo más lejos, y despertando al mundo.