Extremistas musulmanes mataron judíos en Bondi Beach, pero hay fuerzas más profundas detrás del antisemitismo actual

Por más horrendo que fuera el ataque terrorista de la semana pasada en Bondi Beach, probablemente dice menos de lo que cree la sabiduría convencional sobre el creciente antisemitismo. El problema real es más sutil y (hasta ahora) no violento, pero representa una amenaza mucho más fundamental para la vida judía en Estados Unidos y Europa.

Sin duda, el número de incidentes antisemitas que resultan en muerte y lesiones graves está aumentando. Desde el 7 de octubre, en prácticamente todos los casos (con la excepción del tiroteo a dos personas fuera del Museo Judío en Washington el pasado mayo), los perpetradores han sido musulmanes solitarios que supuestamente actuaban en respuesta al sufrimiento de los gazatíes.

La encuesta ADL Global 100, un sondeo de actitudes antisemitas en todo el mundo, encontró que los prejuicios antisemitas están muy extendidos en el mundo musulmán, estando presentes entre al menos el 75 % de las personas en Oriente Medio y el norte de África. No hay duda de que la fuente de esta forma específica de antisemitismo es la ira hacia Israel, y constituye un caso instructivo sobre cómo los sentimientos antiisraelíes se transforman fácilmente en antisemitismo.

En Estados Unidos y en los países más importantes de Europa occidental, la encuesta de la ADL muestra que las actitudes antisemitas son mucho menos prevalentes y se han mantenido estables o incluso han disminuido en la última década. Por otro lado, la ADL afirma que el número de incidentes antisemitas reportados se ha disparado en la última década, multiplicándose por cuatro en los años previos a la guerra de Gaza y duplicándose anualmente en 2023 y 2024.

En Estados Unidos, los datos del FBI muestran que los judíos son desproporcionadamente el objetivo de crímenes de odio (12,9 % del total entre 2020-2024, aproximadamente cinco veces su proporción entre la población general).

Aunque es más difícil de medir, la evidencia cotidiana apunta a un creciente uso de tropos antisemitas por parte de políticos, celebridades y otras figuras que influyen en la opinión pública y trazan los (cada vez más amplios) límites de lo que es (o no es) aceptable. A veces emergen de forma explícita, pero con más frecuencia los vemos de forma encubierta, como el uso de «sionistas» (el eufemismo preferido para judíos entre la izquierda) o «globalistas», o simplemente apuntados a figuras individuales, como George Soros (el doble sentido preferido de la derecha).

La extrema derecha y la extrema izquierda se vuelven mainstream

Lo que está detrás del aumento de las manifestaciones de antisemitismo es un fenómeno mucho más amplio: la difusión cada vez más amplia de visiones políticas de extrema izquierda y extrema derecha en la conversación mainstream. En Estados Unidos, la extrema derecha ha infiltrado el gobierno; en Europa, los partidos de extrema derecha están derrotando a sus rivales más centristas en las encuestas de opinión. Políticamente, la izquierda, y aún más la extrema izquierda, es mucho más débil, pero compensa esa debilidad con la prevalencia de sus ideas en las universidades, los medios y la arena cultural.

Ambos extremos del espectro político tienen, en el mejor de los casos, actitudes problemáticas hacia los judíos.

La extrema derecha ha centrado hasta ahora su ira y resentimiento en los inmigrantes, pero el populismo económico es un componente fuerte de su cosmovisión. Esto incluye desconfianza hacia las élites; los negocios, especialmente las finanzas y la alta tecnología; y los ricos, todos lugares donde los judíos están presentes y constituyen un blanco fácil para quienes buscan nombrar a sus enemigos.

Dado su rechazo a cualquier manifestación de racismo, la extrema izquierda es aún más cuidadosa de contener cualquier manifestación abierta de antisemitismo, prefiriendo dirigir su odio hacia el comportamiento israelí. Pero, al igual que la extrema derecha, las consideraciones políticas hacen que el antisemitismo en sus filas no sea condenado. La extrema izquierda ha abandonado su visión tradicional de la sociedad como una lucha entre las clases trabajadora y capitalista en favor de una política identitaria que ve la lucha como una entre razas y géneros oprimidos contra una élite blanca masculina. Los judíos, en esta visión, son blancos, europeos y constituyen una parte importante de la élite odiada.

Por lo tanto, no debería sorprender que el antisemitismo islamista no represente la mayoría de los incidentes antisemitas, aunque dada los números de musulmanes –y son menores aún las cifras de aquellos que profesan una ideología islamista– en EE.UU. y Europa, su contribución sigue siendo desproporcionada.

Según el Centro de Investigación sobre Antisemitismo, hasta el 7 de octubre, era la extrema derecha la responsable de la mayoría de los incidentes a nivel global; después, fue superada por incidentes motivados por la ideología de extrema izquierda. En los primeros 11 meses de este año, la extrema izquierda representó el 63 % de los incidentes, la extrema derecha el 8 % y el islamismo el 19 % (el resto no fue fácilmente atribuible). La guerra de Gaza claramente ha jugado un papel en avivar las llamas del antisemitismo, pero hay muchas señales de que las llamas ya se estaban extendiendo antes. De hecho, la guerra probablemente sirvió de cobertura para que muchos con actitudes problemáticas hacia los judíos las ventilaran públicamente en protestas contra Israel y condenas a los «sionistas».

Poder, riqueza, mitos

El odio es un fenómeno complejo cuyas fuentes no son fáciles de rastrear, pero en el caso del antisemitismo hay mucho que decir sobre la contribución de la ansiedad económica. A diferencia de la mayoría de las otras formas de odio, el odio a los judíos se centra en ideas sobre su poder y riqueza, y en los mitos sobre cómo los obtuvieron y los utilizan hoy para controlar y oprimir a otros. Cuando los tiempos son buenos y la economía crece, esos mitos retroceden; cuando se complican y el crecimiento económico se ralentiza, desaparece o se convierte en un juego de suma cero, regresan a la escena.

El desempeño económico general en EE.UU. y Europa en las últimas dos décadas ha sido bastante razonable, pero eso no captura toda la historia. Por un lado, el período ha estado caracterizado por dos shocks económicos (la Gran Recesión de 2007-09 y la pandemia de COVID de 2020-23). La realidad es que no todos han compartido por igual el crecimiento económico. La desigualdad de ingresos ha aumentado y, en muchas partes de EE.UU. y Europa, la desindustrialización ha reemplazado trabajos lucrativos y a menudo gratificantes por «McJobs». La inteligencia artificial podría estar a punto de asestar otro golpe, esta vez a la clase media.

La crisis de costo de vida que ahora afecta la popularidad de Donald Trump es solo una pequeña manifestación de la ansiedad económica que muchos sienten. Una encuesta de Pew Research Center en 36 países encontró altos niveles de ansiedad económica, con quizás la expresión más contundente proveniente de resultados de encuestas que muestran que tres cuartas partes o más de los encuestados en Francia, Grecia, Italia, España y Gran Bretaña creen que sus hijos vivirán una realidad económica peor que la de sus padres. Otra encuesta de Pew muestra que la confianza en las instituciones como mediadoras y solucionadoras de conflictos sociales está en mínimos históricos. La gente no está feliz y quiere romper todo.

No queda claro si ha concluido la era de crecimiento económico y la tolerancia social que trajo consigo, pero la creencia de que ha llegado a su fin ya es suficiente para provocar convulsiones políticas y sociales. La historia apunta a al menos un ejemplo preocupante: la década de 1930, cuando la angustia económica avivó el extremismo político. Es fácil olvidar que el antisemitismo que llegó de la mano de estos desarrollos no se limitó a Alemania.

Al final, la Segunda Guerra Mundial destruyó el régimen nazi, desacreditó las ideologías racistas e inauguró una era de paz, prosperidad y liberalismo –y los judíos florecieron como nunca antes. Tal vez la historia se repita (esperemos que sin un evento cataclísmico como una guerra mundial), pero mientras tanto, la realidad indica que nos enfrentamos a un período difícil para los judíos.