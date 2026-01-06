Meir Yaari, Hashomer Hatzair, Kibutz Artzi y Mapam

Meir Yaari (abril de 1897 – 21 de febrero de 1987) fue un político, educador y activista social israelí. Fue líder de Hashomer Hatzair, Kibbutz Artzi y Mapam, y miembro de la Knesset.

Meyer Wald (más tarde Yaari) nació en 1897 en Kańczuga, en la provincia de Galicia de Austria-Hungría, hijo de Chaim y Frieda (de soltera Holoszycer) Wald. Su familia provenía de un largo linaje de eruditos rabínicos. A los medio años, él y su familia se mudaron a Rzeszów, donde creció. Con el tiempo se volvería activo en el movimiento juvenil Tze’irei Zion. Al estallar la Primera Guerra Mundial, su familia se mudó a Viena. A los 17 años se presentó voluntario en el Ejército austríaco y sirvió como oficial hasta el final de la guerra. Estudió en la Academia Agrícola y en la Universidad de Viena. En 1919 cofundó y codirigió la rama vienesa de Hashomer Hatzair. En 1920, hizo aliá (emigró) a la Palestina gobernada por los británicos. Trabajó en la moshava Kinneret y en el «Batallón de Trabajo» (Gdud HaAvoda), pavimentando caminos desde Samakh (hoy cruce de Tsemah) hasta Tiberíades y luego hasta Tabgha.

Yaari fue uno de los fundadores de Bitania, el primer asentamiento colectivo de Hashomer Hatzair. Fue uno de los fundadores del sindicato de trabajadores Histadrut. Desde 1924, se desempeñó como secretario del Hashomer Hatzair mundial.

Yaari se casó con Anda Karp, una inmigrante de Brody, en la actual Ucrania. La pareja tuvo tres hijos.

En 1927, fundó el kibutz Artzi, fue elegido su secretario y participó en la redacción de sus principios. En 1929, fue uno de los fundadores del kibutz Merhavia, donde vivió hasta su muerte.

En 1948, cofundó el partido político Mapam como su líder y funcionó como su secretario general hasta 1973. Fue diputado del Mapam en los Knesset primero a séptimo, de 1949 a 1973. En el primer Knesset fue miembro del comité de la Knesset, y en los Knesset quinto a séptimo fue miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa.

Su colíder y colega casi igual de influyente en el movimiento fue Yaakov Hazan. Durante muchos años, dirigieron juntos Hashomer Hatzair y Mapam. A pesar de ocupar los dos primeros puestos en la lista de Mapam, decidieron conjuntamente no ser ministros, sino dedicarse a las actividades ideológicas y educativas del movimiento.

De la mística juvenil a la doctrina política

Como ideólogo principal de Hashomer Hatzair ir Yaari, fue en gran medida responsable de transformarlo de un movimiento juvenil romántico a una organización política y educativa autóctona con una plataforma ideológica de izquierda definida. Durante casi medio siglo, desempeñó un papel clave en la forja del principio básico del «colectivismo ideológico», afirmando que el kibutz no podía existir sin basarse en el colectivismo, en las esferas económica, sociocultural e ideológico-política.

Yaari se adhirió a la doctrina de Ber Borojov de una síntesis entre el trabajo en los asentamientos y la lucha de clases, e intentó basar el Mapam, fundado en 1948, en «una alianza entre los trabajadores urbanos y los asentamientos agrícolas». Aunque durante muchos años Yaari, marxista, apoyó abierta y enfáticamente el socialismo de la Unión Soviética, denunció sus injusticias y criticó la actitud soviética hacia el judaísmo soviético y el sionismo. Yaari fue el primer secretario general del Mapam, cargo que ocupó de 1948 a 1971. Fue elegido por primera vez para la Primera Knesset como líder del Mapam. A mediados de la década de 1950, tras los juicios de los médicos en Moscú y el juicio de Mordejai Oren en Praga, su desencanto con el socialismo soviético fue cada vez mayor. Tras la Guerra de los Seis Días de 1967, apoyó firmemente la alineación del Mapam con el Partido Laborista de Israel, y en su último escaño en la Knéset —la séptima, elegida en 1969— se presentó en la lista de Alineamiento. Como ideólogo principal de Hashomer Hatzair, Yaari, fue en gran medida responsable de transformarlo de un movimiento juvenil romántico a una organización política y educativa autóctona con una plataforma ideológica de izquierda definida. Durante casi medio siglo, desempeñó un papel clave en la forja del principio básico del «colectivismo ideológico», afirmando que el kibutz no podía existir sin basarse en el colectivismo, en las esferas económica, sociocultural e ideológico-política.

Yaari se adhirió a la doctrina de Ber Borojov de una síntesis entre el trabajo en los asentamientos y la lucha de clases, e intentó basar el Mapam, fundado en 1948, en «una alianza entre los trabajadores urbanos y los asentamientos agrícolas».

La vida de Meir Yaari, el líder de Hashomer Hatzair, abarcó una plena nueve décadas: 1897 a 1987. Él encabezó un movimiento que abarcó tres organizaciones diferentes, aunque relacionadas. La primera fue el movimiento juvenil, que fue fundado en Europa del Este antes de la Primera Guerra Mundial. Para 1939, tenía 70,000 miembros en cientos de ramas en 22 países. La segunda fue el movimiento kibutz, Kibbutz Artzi (KA), establecido en 1927 como el marco nacional para los asentamientos agrícolas asociados con ese movimiento, que fue uno de los pilares del asentamiento colectivo en Palestina. Para finales del siglo XX, tenía 85 kibutzim afiliados en toda Israel.

Hashomer Hatzair también fue un partido político, conocido después de 1948 como el Partido de los Trabajadores Unidos o Mapam. En las primeras elecciones nacionales (en 1949), ganó 19 escaños y se convirtió en la segunda facción más grande en la Knesset. Pero para el momento de la primera elección general después del fallecimiento de Yaari, solo ganó tres escaños y eventualmente se fusionó en Meretz cuando este último fue establecido.

En los márgenes del poder, en el centro de la historia

A pesar de que Yaari nunca estuvo al mando del barco del estado, durante muchos años el movimiento que encabezó fue un socio en procesos fatídicos y transformadores. Sus desacuerdos con la corriente central de los movimientos sionistas y laboristas y sus posiciones opositoras no impidieron que Hashomer Hatzair participará activamente en la formación de la historia del pueblo y la tierra: Aliá, asentamiento y defensa en la Palestina mandataria y luego en Israel independiente, la organización de resistencia y revuelta en los guetos de Europa del Este ocupada por los nazis, y el beriḥah— la transferencia de sobrevivientes del Holocausto a campos de DP en Alemania, Austria e Italia y sus posteriores intentos de llegar a Palestina.

Antes del establecimiento del Estado, Hashomer Hatzair estaba firmemente en la oposición política. Pero la verdad es que tanto entonces como después de la independencia, fue parte del campo de constructores y luchadores, un socio pleno y contribuyente a la empresa sionista. Después de eso, y en pocos años, Mapam se redujo a un partido pequeño y no particularmente influyente; Yaari se quedó para responder a los acontecimientos en lugar de moldearlos. Expresó con frecuencia su opinión sobre un amplio espectro de temas políticos, sociales y personales—sobre el kibutz, el partido, Israel y el mundo. El registro escrito que dejó atrás es valioso no solo para el estudio del movimiento que encabezó, sino también como un reflejo de los acontecimientos en Israel y en el extranjero; ofrece lecciones instructivas y traza líneas clave en la historia del pueblo judío desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta poco antes de la primera Intifada y el colapso de la Unión Soviética (Yaari murió en febrero de 1987).

La huella cultural de Hashomer Hatzair

El impacto del movimiento juvenil Hashomer Hatzair en la sociedad israelí trasciende su tamaño y supera con creces la fuerza parlamentaria de Mapam. Muchos israelíes ven su período de membresía en el movimiento juvenil o inscripción en instituciones educativas de Kibutz Artzi como un capítulo formativo en sus vidas. Recuerdan los años conmovedores de juventud y las grandes esperanzas de reparar el mundo a niveles personal, nacional y social con gran nostalgia. Yaari fue el líder supremo de este movimiento durante medio siglo.

El liderazgo fue el eje principal de la vida y personalidad de Meir Yaari. El objetivo principal de este libro es resolver el enigma de su liderazgo. ¿Cómo alcanzó la cúspide de Hashomer Hatzair y cómo mantuvo su posición allí durante tantos años? ¿Por qué la gente permaneció leal a él y aceptó, o incluso creó, una identificación de líder y movimiento que rozaba el culto a la personalidad, mientras que los propios miembros minimizaban su propia importancia? ¿Cuándo comenzó la disonancia entre el líder y su rebaño? Y una vez que comenzó—¿cómo retuvo Yaari su estatus incluso después de que ya no cumplía con las expectativas de sus seguidores?

La historia de Hashomer Hatzair es incompleta y de hecho carece de sentido sin Yaari. El secreto de su liderazgo no puede ser desbloqueado a menos que identifiquemos cuáles de las necesidades y pasiones de sus seguidores satisfizo. Así como el liderazgo de Yaari es central en la historia de Hashomer Hatzair, es esencial entender el colectivo que lideró para comprender la vida del hombre mismo.

La Universidad de Tel Aviv otorgó al líder de Mapam, Meir Yaari, un Doctorado Honoris Causa.

En su honor, se fundó la Asociación para la Educación Progresista en Honor a Meir Yaari. Durante las últimas décadas, Yaari ideó, diseñó e implementó numerosos proyectos de consolidación de la paz en la región, especialmente en Chipre. Yaari también implementó un proyecto a gran escala, apoyado por la Comunidad Europea, conocido como Actuar Más Allá de las Fronteras, que promovió la reconciliación entre israelíes y palestinos a través de la educación.

Fuentes:

https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/yaari-wald-meir

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781618116253_A30784718/preview-9781618116253_A30784718.pdf