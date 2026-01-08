Netanyahu dice que respalda un cambio de régimen en Irán, pero es lo último que realmente quiere

A pesar de lo que diga Netanyahu, el cambio de régimen en Irán no está dentro de sus intereses.

Su política sobrevive gracias a las amenazas externas contra Israel, por lo que es improbable que ni él ni el presidente Donald Trump «acudan al rescate» del pueblo iraní, que se encuentra en su décimo día de protestas a nivel nacional.

El número de muertos ahora se sitúa en 35, incluyendo cuatro niños, según grupos de derechos humanos. Lo que comenzó como una huelga desesperada de comerciantes y vendedores en el corazón del Gran Bazar de Teherán, impulsada por una inflación récord, rápidamente creció hasta convertirse en protestas en campus universitarios en docenas de ciudades en casi todas las provincias del país.

El presidente moderado de Irán, Masoud Pezeshkian, intentó apaciguar a los manifestantes y llamó a la unidad nacional. El gobierno está tratando de conjurar algunos pequeños ajustes económicos y recortes fiscales, y anunció el domingo que subsidiará directamente a los ciudadanos iraníes para la compra de ciertos bienes.

Aunque la asistencia financiera podría ayudar a los más pobres de Irán, los expertos dicen que no cambiará mucho para la clase media y es un signo de la limitada capacidad fiscal que tiene el gobierno para maniobrar. La situación económica puede haber sido el disparador de las protestas, pero está claro que la ira de la gente se dirige contra todo el sistema de gobierno. En algunas provincias, los manifestantes incluso intentaron asaltar edificios gubernamentales locales.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.

Es probable que cuanto más duren estas protestas, más represivo se vuelva el régimen iraní, que cuenta con un aparato de seguridad que responde a la línea dura del régimen. El régimen iraní ahora se enfrenta a una situación que durante mucho tiempo ha tratado de evitar: reprimir a la población movilizada, algo que, tras las protestas «Mujer, vida, libertad» de 2022, en las que murieron casi 500 personas, se convirtió en su mayor temor.

La presión sobre el gobierno aumentó tras la Guerra de 12 días contra Israel, en junio de 2025, lo que llevó al número más alto de ejecuciones a opositores que se había visto en Irán en 20 años.

En un discurso ante la Kneset el lunes, Netanyahu se refirió a la creciente fuerza de las protestas: «Podríamos estar en un momento definitorio, un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus propias manos». Una semana antes, durante su visita a EE. UU., el primer ministro y el presidente Trump dejaron claro que mantendrían la máxima presión sobre Irán para impedir que el régimen reconstruya sus capacidades nucleares. Para Trump, esta presión también se expresa a través de sanciones económicas severas, un factor que juega un rol en la grave situación económica que atraviesa el pueblo iraní. También se ha traducido en un impasse en la diplomacia entre ambos países, ya que las relaciones entre Irán e Israel consisten solo en amenazas recíprocas de guerra.

Netanyahu no parece tener un interés genuino en que el pueblo iraní alcance sus aspiraciones de libertad y justicia, tal como el lunes describió el primer ministro israelí a la lucha popular en Irán. Su política requiere amenazas externas para mantener a raya sus problemas domésticos, como los llamados populares a una investigación independiente sobre los acontecimientos del 7 de octubre, las leyes de excepción al reclutamiento para los jóvenes ultraortodoxos y el juicio en su contra por corrupción. A medida que Israel se encamine hacia un nuevo año electoral, y apenas meses después de que Trump lo forzara a poner fin a la guerra en Gaza, Netanyahu buscará distraer al electorado manteniendo abiertos todos los frentes posibles.