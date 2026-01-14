Lucy Rawidowicz: la historiadora del judaísmo

La historiadora y escritora Lucy S. Dawidowicz (1915-1990) fue una figura controvertida no solo por sus opiniones sobre la vida y la historia judías, sino también por su metodología. No temía sumergirse en el mundo de su pueblo, convencida de que sus análisis podían combinar pasión y objetividad.

Nacida en la ciudad de Nueva York, Lucy S. Rawidowicz trabajó en el Instituto de Investigación Judía en Vilna, Lituania, entre 1938 y 1940. Tras regresar a Estados Unidos, Rawidowicz se unió al personal de la YIVO de Nueva York. Al finalizar la guerra, se alistó en el Comité de Distribución Conjunta y pasó dieciocho meses en Alemania. En 1969, Rawidowicz aceptó un puesto en la Universidad Yeshiva. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, escribió libros sobre el judaísmo de Europa del Este, el Holocausto y el judaísmo estadounidense, todos los cuales reflejan su profundo compromiso personal y académico con el pueblo judío. En su libro más controvertido, La guerra contra los judíos (1975), Dawidowicz argumentó que la Solución Final fue la intención de Adolf Hitler desde el principio, en lugar de una política que evolucionó a medida que avanzaba la guerra. Sus influyentes obras recibieron numerosos premios.

En su ensayo titulado «¿Cuál es la utilidad de la historia judía?», escribió que Ahavat Israel, el amor al pueblo judío, fue un ingrediente crucial en la escritura de la historia judía. Continuó diciendo: «Algunos piensan que los compromisos personales del historiador profesional —con su pueblo, su país, su religión, su idioma— socavan su objetividad profesional. No es así. No es así, siempre y cuando los historiadores respeten la integridad de sus fuentes y se adhieran estrictamente a los principios de una sólida investigación académica. Los compromisos personales no distorsionan, sino que enriquecen la escritura histórica».

Vida temprana y educación

Lucy (Schildkret) Dawidowicz nació el 16 de junio de 1915 en la ciudad de Nueva York, hija de Max y Dora (Ofnaem) Schildkret. Su hermana, Eleanor (Sapakoff), nació en 1921. Ambos padres, los Schildkret, eran inmigrantes polacos recientes y, a pesar de sus dificultades económicas, se comprometieron a brindarles a sus hijas una sólida educación, tanto judía como secular. Dawidowicz escribió posteriormente que se sintió profundamente influenciada tanto por el riguroso currículo del Hunter College High School como por los excelentes profesores con los que estudió en el Sholem Aleichem Mitlshul, una escuela complementaria secular yiddish.

Ingresó en el Hunter College en 1932 y estudió literatura inglesa. Para el otoño de 1936, se graduó, ingresó en un programa de maestría en literatura en la Universidad de Columbia y lo abandonó. No sabía qué hacer con su vida y estaba cada vez más preocupada por la situación en Europa. En 1937, tras trabajar un año, regresó a Columbia para cursar una maestría en historia judía. Un año después, tras completar sus estudios y por sugerencia de su antiguo profesor de la Sholem Aleichem Mitlshul, Jacob Shatzky, Lucy emprendió un año de investigación en Vilna, Polonia.

Durante el año que pasó en Vilna, trabajando en el YIVO, el Instituto de Investigación Judía, vivió la historia judía. Sus colegas eran importantes académicos y escritores judíos, y su hogar era la «Jerusalén de Lituania», ahora en declive precipitado. Los momentos intelectuales y sociales más destacados de ese año, así como la creciente tensión que culminó con su huida de Vilna pocos días antes de la invasión alemana y rusa, la unieron al lugar y a su gente. Pasó el resto de su vida conmemorando el mundo destruido que tan brevemente conoció.

En 1940, Max Weinreich, uno de los fundadores del YIVO, quien también había logrado escapar de la guerra en Europa, estableció su sede en Nueva York y le pidió a Lucy que trabajara para él. Ella dejó con gusto su trabajo en la administración pública en Albany para unirse al equipo del YIVO. Durante los seis años siguientes, se dedicó a ayudar a expandir el YIVO y a seguir el desarrollo de la guerra.

Durante esos años, conoció a Szymon Dawidowicz, un refugiado político de Polonia. Se casaron el 3 de enero de 1948.

Carrera en la academia

Al terminar la guerra, Dawidowicz dejó su trabajo y el programa de historia judía en la Universidad de Columbia, que nunca terminó, para alistarse en el Comité de Distribución Conjunta. Pasó dieciocho meses en Alemania, sirviendo a sobrevivientes judíos y ayudando a catalogar los miles de libros confiscados por los nazis. De regreso en Nueva York, el Comité Judío Americano (AJC) la contrató como analista de investigación. En 1968, fue ascendida a directora de investigación. Fueron años intensos y emocionantes en el AJC, donde colaboró con académicos como Milton Himmelfarb y Marshall Sklare.

En 1969, dejó el AJC para ejercer como profesora asociada en la Universidad Yeshiva. Para 1974, era profesora titular y ocupó primero la Cátedra Paul y Leah Lewis de Estudios del Holocausto y, posteriormente, la Cátedra Eli y Diana Zborowski de Estudios Interdisciplinarios del Holocausto. Durante las décadas de 1970 y 1980, escribió libros y artículos, y recibió numerosos premios. En 1979, su esposo falleció en casa, bajo su cuidado.

La guerra contra los judíos

Las obras más importantes de Lucy Dawidowicz tratan sobre el judaísmo de Europa del Este y el Holocausto, pero también escribió sobre temas contemporáneos y los judíos en Estados Unidos. Todas sus obras reflejan su profundo amor por el pueblo judío, así como sus opiniones firmes e inflexibles. Su libro más famoso, importante y controvertido fue La guerra contra los judíos, 1933-1945 (1975). En este libro, articuló sus principales teorías sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Ante todo, Dawidowicz era intencionalita y argumentaba que el asesinato del judaísmo europeo fue, desde el principio, el objetivo de Adolf Hitler. Se opuso a los funcionalistas que creían que la Solución Final evolucionaba a medida que avanzaba la guerra. Otra tesis influyente y controvertida del libro es que la resistencia judía habría sido inútil. Describió las actividades de varios movimientos clandestinos y desestimó a quienes criticaron la pasividad judía.

La Guerra contra los judíos ofrece una historia sumamente organizada de todo el período. En 1976, Dawidowicz publicó el volumen complementario, Un Lector del Holocausto, una recopilación de documentos del Holocausto. En conjunto, ambos libros ofrecen un retrato completo y coherente del Holocausto desde una perspectiva judía.

Otras publicaciones

El primer libro de Dawidowicz también fue una recopilación de documentos. La Tradición Dorada: Vida y Pensamiento Judío en Europa del Este (1967) contiene cartas, ficción, autobiografía y ensayos escritos por judíos europeos. Desde el jasidismo hasta los revolucionarios rusos, los extractos seleccionados abarcan una amplia variedad de temas y épocas, abarcando la historia de los judíos de Europa del Este. Los documentos se contextualizan en una introducción de ochenta páginas. Es aquí donde Dawidowicz narra la historia de los judíos de Europa del Este. En este marco, inserta referencias a las personas cuyos documentos se presentarán a continuación. La introducción carece de notas a pie de página, así como de complejidad, pero sirve como un esquema adecuado. En general, a pesar de las críticas de que los documentos seleccionados se centran demasiado en la élite intelectual, La Tradición Dorada es una obra de consulta invaluable.

Además de dedicarse a proyectos más extensos, Dawidowicz difundió activamente sus ideas escribiendo artículos y ensayos sobre numerosos temas de interés histórico y contemporáneo. Estos abarcaban desde la controversia de Bitburgo hasta la negación del Holocausto y el feminismo, que ella desaprobaba. La mayoría de estos se publicaron en Commentary, y muchos fueron recibidos con una avalancha de cartas, tanto a favor como en contra de sus opiniones. En 1977, recopiló algunos de estos ensayos en The Jewish Presence: Essays on Identity and History, y en 1992, poco después de su muerte, su amigo y editor de toda la vida, Neal Kozodoy, publicó What Is the Use of Jewish History. Essays by Lucy S. Dawidowicz (en el que también incluyó un ensayo sobre su vida y obra). Estos libros contienen escritos de Dawidowicz sobre temas como los judíos en Estados Unidos, la identidad judía moderna y las repercusiones del Holocausto.

El interés constante de Dawidowicz por estos temas también la llevó a publicar En igualdad de condiciones: judíos en Estados Unidos, 1881-1981 (1982) y El Holocausto y los Historiadores (1981). Este último libro contiene duras críticas a numerosos historiadores contemporáneos y teorías predominantes, y fue ampliamente debatido. Al momento de su fallecimiento, Dawidowicz trabajaba en una historia completa de la vida judía estadounidense.

Su último libro difiere notablemente de los demás. En Desde ese lugar y tiempo: Memorias, 1938-1947, relata sus experiencias personales, comenzando con su año en Vilna y terminando con los dieciocho meses que pasó en campos de desplazados en Alemania. Desde ese lugar y tiempo es una descripción elegante y conmovedora de la vitalidad de la vida judía en Europa del Este, los horrores de la guerra y las relaciones con los supervivientes y los perpetradores posteriores. Presenta simultáneamente los momentos clave de la historia judía moderna y los momentos clave de la vida de su autora.

A más de treinta años de su muerte, la historiadora no es muy recordada, aunque sí lo es el título de su influyente libro. De hecho, «La guerra contra los judíos» es una frase utilizada en la exposición «Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos», en el Museo del Patrimonio Judío: un monumento viviente al Holocausto. La frase afirma el argumento fundamental de Dawidowicz: que los nazis libraron una guerra deliberada y particularista de aniquilación contra el judaísmo europeo, al tiempo que libraban una guerra convencional por territorio y poder político global.

En su libro, analizó tanto el antisemitismo nazi como la respuesta comunitaria judía al ataque nazi, marcando un nuevo enfoque integral para el estudio de la catástrofe, centrado en fuentes tanto judías como alemanas. Este libro, y su antología anterior de 1967, The Golden Tradition: Jewish Life in Eastern Europe, la convirtieron en un nombre conocido en los años de posguerra, mientras los estadounidenses asimilaban la destrucción del judaísmo europeo. Ambos libros enfatizaron la singularidad de la cultura judía de Europa del Este que los alemanes y sus aliados habían destruido con éxito, una cultura que Dawidowicz esperaba que profundizara el compromiso judío de los judíos estadounidenses de posguerra.

Nancy Sinkoff, profesora de estudios e historia judía y directora académica del Centro Allen y Joan Bildner para el Estudio de la Vida Judía, acaba de publicar la primera biografía completa de Lucy S. Dawidowicz, en la que no solo explora la contribución de Dawidowicz a la historiografía del Holocausto, sino también la evolución de sus opiniones políticas. Dawidowicz, como muchos otros hijos de inmigrantes, en particular los famosos «intelectuales neoyorquinos», fue comunista en su juventud, se convirtió en demócrata de Roosevelt a mediados de siglo y posteriormente abogó por el neoconservadurismo. Sinkoff argumenta que el giro de Dawidowicz hacia la derecha surgió de su vida en la Polonia de la preguerra, de observar el Holocausto desde la ciudad de Nueva York y de su trabajo con personas desplazadas en la Alemania de la posguerra.

Lucy S. Dawidowicz murió el 5 de diciembre de 1990, después de dedicar su vida a escribir y enseñar historia judía.

Fuentes:

https://jwa.org/encyclopedia/article/dawidowicz-lucy-s

https://mjhnyc.org/-blog/lucy-s-dawidowicz-the-evolving-ideologies-of-an-intellectual-historian/

Fuente de foto de portada: The American Jewish Historical Society.