La «victoria total» de Netanyahu es la pesadilla de seguridad israelí

Durante dos años, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha estado prometiendo la ilusión de «victoria total» al público israelí, pero en realidad ha llevado al país a un abismo estratégico que pone en peligro su seguridad.

El anuncio de Estados Unidos sobre la composición de las personas que administrarán la Franja de Gaza el «día después» es una denuncia viva contra la política sistemática de abandono, evasión y elusión de responsabilidades que ha caracterizado la era Netanyahu.

Ahora se están aclarando dos cosas. La primera: Arabia Saudita, que se suponía iba a promover un esfuerzo regional para estabilizar Gaza y expulsar a Hamás, no aparece en absoluto en el panorama. En lugar del protagonismo que deberían ocupar los socios moderados, quienes reciben los roles clave son en realidad Qatar y Turquía: los patrocinadores de los Hermanos Musulmanes y partidarios de Hamás.

La segunda: Israel está fuera del juego. No es iniciador, ni líder, ni establece las reglas. Otros lo hacen, mientras se pisotean nuestros intereses de seguridad más importantes. Esto no es un error. Es el resultado directo de la visión basada en la «gestión del conflicto» y la idea de que «Hamás es un activo»: la misma concepción que llevó al desastre del 7 de octubre y que ha continuado desde entonces. En lugar de fortalecer a las fuerzas palestinas moderadas, Netanyahu ha elegido reiteradamente sostener a los extremistas.

Y aquí está el núcleo del asunto: su alianza con la extrema derecha en Israel no es táctica; es ideológica y estructural. A los ojos del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y sus colegas, Hamás es un activo, como parte de una visión clara: quieren mantener el control sobre Cisjordania a cualquier precio. En consecuencia, ven la cooperación de seguridad de Israel con la Autoridad Palestina como una «carga», y por eso Hamás sirve mejor a los propósitos de Smotrich.

Para entender la profundidad del fracaso, necesitamos una perspectiva histórica. Durante décadas, Irán ha aprovechado cada oportunidad para construir un anillo de fuego a nuestro alrededor. Tras dos años de una guerra en múltiples frentes, finalmente ha surgido una oportunidad para un nuevo orden regional. Irán está debilitado, el anillo de fuego se ha resquebrajado y se ha abierto una oportunidad estratégica para avanzar en un amplio arreglo regional con países moderados.

Pero el gobierno de Netanyahu ha permitido el reestablecimiento del eje radical. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ve a Israel como un obstáculo en su camino para convertirse en el jugador dominante de Oriente Medio, nos presenta como un país de criminales de guerra y ve nuestra debilidad diplomática como una oportunidad. Los funcionarios de defensa lo advirtieron en el pasado, y lo hacen de nuevo ahora: el dinero de Qatar es oxígeno para el terrorismo. El precio ya se ha pagado —en sangre—, Hamás sigue en pie y volverá a recibir fondos con la autorización del gobierno israelí.

La próxima guerra ya está en camino. El guion es conocido: Hamás restaura su poder, aprovecha el dinero qatarí para reconstruir su infraestructura terrorista y espera la oportunidad. La próxima ronda vendrá con el terrorismo respaldado por Turquía y Qatar, pero para ese momento Israel estará más aislado, más dividido y más débil. Así es como se ve el abandono. Netanyahu nos ha devuelto a un punto peor que el del 6 de octubre.

Quien prefiere el eje de los Hermanos Musulmanes antes que la seguridad de Israel no es digno de ser su líder. Aun así, existe una alternativa. Una guerra con convicciones contra el terrorismo, sí. Contención, financiamiento y evasión de un acuerdo, no. Israel debe volver a una posición de liderazgo: elegir el eje regional moderado, construir una alianza regional con Egipto, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos; presentar un horizonte estratégico claro y garantizar un verdadero desarme de la Franja de Gaza a través de un mecanismo regional e internacional que no sea hostil a Israel. Solo así se podrán traducir los logros militares en una verdadera seguridad, y no en otra ronda de derramamiento de sangre.

* Presidente del partido «Ha Democratim» («Los Demócratas»).