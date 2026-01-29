El paradigma del día a dia

Cada persona vive dentro de un marco que le ordena la experiencia, no como una teoría escrita en un libro, sino como un conjunto de hábitos y supuestos aprendidos que se van pegando al cuerpo y a la cabeza con los años. Ese contexto define sin declararlo, qué se considera aceptable y qué se considera ridículo, qué se celebra como éxito y qué se carga como fracaso, que se ve como problema y que como salida, qué se tolera, qué se castiga, qué se calla. Ese marco no se discute todos los días. Se usa. Y de tanto usarse, lo cultural empieza a sentirse natural y cuando algo se siente natural, deja de negociarse y se vuelve norma, incluso cuando nadie lo ordena.

En ese sentido, la vida individual es paradigmática. En el día a día cada uno sostiene un modelo de mundo, una manera de mirar, de reaccionar, de interpretar. Una forma de moverse entre los demás y de entender qué lugar le toca ocupar. La mayoría de las veces no se trata de elecciones conscientes. Se trata de hábitos, de respuestas que se repiten hasta volverse automáticas.

Uno no solo vive en una sociedad, aprende a sentirla desde adentro, con el cuerpo primero y con la cabeza después, y esa forma de aprender se vuelve reflejo antes de volverse idea. En ese proceso se arrastran sesgos inevitables, errores recurrentes y zonas ciegas que a veces ni siquiera se entienden del todo, pero igual siguen ahí, actuando, marcando el paso y transmitiéndose tal como son.

Ese aprendizaje no ocurre en los grandes discursos. Ocurre en lo cotidiano. En la cocina, en el trabajo, en la escuela, en el tráfico, en la oficina pública, en la sala de espera del médico. Ocurre en el modo en que se habla de política sin hablar de política, con frases cortas, con ironía, con cansancio. Ocurre en la forma en que se mide al otro antes de escucharlo, como si cada conversación fuera una prueba de pertenencia.

Y lo mismo ocurre a nivel social. Una sociedad no se sostiene únicamente por leyes, instituciones o economía. Se sostiene porque hay una normalidad compartida. Una red de conversaciones recurrente donde se crea una manera común de leer la realidad. Un acuerdo tácito donde se decide qué es correcto, qué es peligroso, qué es decente, qué es posible. Ese acuerdo no siempre se enuncia. Se respira. Está en lo que se considera sentido común y en lo que se tacha de exageración. También está en quién puede hablar sin pagar precio y quién debe medir cada palabra, como si la vida pública se hubiera vuelto un examen permanente.

La convivencia no es un concepto abstracto, es una práctica del día a día. Es la manera en que nos arreglamos para vivir cerca sin destruirnos, para compartir espacio sin convertir cada diferencia en una amenaza. A veces sale bien y otras sale mal, pero sostiene algo esencial, que nadie se forma como persona en soledad. Convivir implica aceptar que el otro existe con derecho propio, que es legítimo en la vida común aunque no piense igual, no sienta igual y no viva igual, y que aun así tiene su lugar.

Cuando esa convivencia se apoya en una democracia sustantiva, el desacuerdo no se vive como amenaza existencial, se vive como parte del paisaje. No se trata de armonía, se trata de límites, procedimientos, contrapesos y derechos. Se trata de un mínimo de prudencia institucional que nos recuerda algo básico, que somos falibles, que incluso cuando creemos tener razón podemos estar equivocados, y que el poder necesita freno, porque el poder sin freno termina creyéndose destino.

Las democracias iliberales, en cambio, tienden a moverse con otra sensibilidad. No miran el pluralismo como un dato inevitable de la vida en común, sino como una incomodidad que conviene ordenar. La diversidad empieza a sentirse como dispersión, el desacuerdo como ruido, y las instituciones como un conjunto de mediaciones que demoran lo que se quiere hacer rápido. En ese clima se instala una tentación silenciosa. La de creer que hay una voz más auténtica que las demás, una forma correcta de pertenecer, una única manera legítima de interpretar lo que pasa. La crítica se vuelve sospechosa, la duda se vuelve mala palabra, y la complejidad empieza a sonar como excusa.

No hace falta cerrar diarios ni prohibir protestas para que el clima cambie. A veces alcanza con que la conversación pública se vuelva más binaria, más cargada de desconfianza. Con que el otro empiece a ser leído como enemigo interno. Con que la duda se convierta en signo de deslealtad. Con que el pensamiento se reduzca a consigna. El resultado es un empobrecimiento cultural que no siempre se nota de inmediato, pero se siente. Se siente en el miedo, en el silencio, en la autocensura, en la fatiga de hablar como si cada frase fuera una provocación.

En ese escenario, la vida cotidiana, que debería ser un espacio de continuidad, se convierte en un campo de prueba permanente. El suelo se mueve. No solo por la economía o por la inseguridad, sino por la sensación de que el mundo paso a ser sumamente imprevisible.

Antes, uno podía atravesar momentos de incertidumbre y después volver a una cierta estabilidad. Ahora la incertidumbre se queda a vivir. Se hizo dueña y señora. Se instala en la manera de planificar, en la manera de trabajar, en la manera de criar, en la manera de gastar, en la manera de ahorrar. Se mete en el cuerpo y lo deja en guardia. Se mete en la cabeza y la llena de cálculos. Se mete en los vínculos y los vuelve frágiles. Y cuando la incertidumbre se vuelve constante, el futuro se vuelve opaco. No se trata de una ansiedad abstracta. Se trata de una imposibilidad concreta de imaginar qué puede pasar mañana con la vida propia, con la familia, con el trabajo, con el dinero.

Esa incertidumbre además funciona como táctica. El caos tiene una ventaja enorme para quien quiere gobernar sin interferencias. Cuando todo cambia todo el tiempo, cuando las reglas se mueven, cuando los acuerdos se vuelven provisorios, la sociedad pierde coordinación. Y cuando una sociedad pierde coordinación, pierde capacidad de resistir. La gente no tiene tiempo de entender lo que pasa porque está cansada. Apenas tiene tiempo de sobrevivir la realidad que le tocó vivir.

En un clima así, las personas no discuten ideas. Buscan aire. No piden un programa perfecto. Piden un poco de suelo. Y ahí se abre una puerta peligrosa, casi siempre presentada como salvación y de ella asoma alguien que promete orden. El retorno a algo estable. La sensación de que, por fin, ese alguien sabe qué hacer.

En ese punto, el caos deja de ser un problema y se convierte en un recurso. Cuanto más desorientada está la vida cotidiana, más deseable se vuelve una voz única, una dirección única, una verdad única. No porque esa verdad sea verdadera, sino porque temporalmente alivia.

Ahí la política deja de ser solo una disputa de ideas y se vuelve una disputa por la percepción. Lo real se define por lo que circula, por lo que se impone como obvio, por lo que se instala como sentido común. Y cuando una fuerza logra apropiarse de esa infraestructura, logra algo más fuerte que ganar una elección.

Logra producir una realidad. En un mundo gobernado por pantallas, lo que no aparece no existe. Y lo que aparece demasiado termina pareciendo verdad, incluso cuando es mentira o una simple repetición.

Ese es el momento en que el liderazgo carismático se vuelve verosímil. El líder, ese que salió por la puerta peligrosa de la salvación, aparece como el único capaz de institucionalizar el orden que todos extrañan. Se instala como dueño del mapa. Y cuando alguien se instala como dueño del mapa, el disenso deja de ser una opinión y pasa a ser un estorbo. No se lo refuta, se lo deslegitima. No se lo debate, se lo marca como enemigo. En tiempos de caos, la crítica se vuelve ruido, y el ruido se vuelve amenaza. Lo que se busca no es convencer, sino reducir el espacio de lo discutible.

Lo más nuevo es que este proceso ya no se sostiene solo con discursos clásicos. Se sostiene con tecnologías. Con métodos sofisticados. Con una administración precisa de la atención. Con un uso inteligente de la recurrencia. Con un relato único que se multiplica como si fuera espontáneo. Con un ecosistema digital donde los algoritmos ordenan lo visible y empujan lo invisible hacia el fondo. Ya no se trata solamente de censurar. Se trata de saturar. De ahogar. De volver irrelevante lo que molesta. De empujar a la gente a vivir dentro de una burbuja emocional donde todo confirma lo que ya de por sí cree, y donde el resto se vuelve ruido o traición.

En ese escenario, la incertidumbre constante no solo desgasta. Reordena. Obliga a vivir en alerta, achica el horizonte, rompe el futuro, y deja a las personas en un presente defensivo. Y desde ese presente, cualquier promesa de orden suena razonable, incluso si el precio es alto. Incluso si ese orden viene con obediencia. Incluso si viene con la reducción del pluralismo. Incluso si viene con la idea de que para convivir hay que callar, alinearse y aceptar una única interpretación de lo que pasa.

El resultado humano de ese proceso se ve rápido. Se ve en la irritabilidad social. Se ve en el aumento de la sospecha. Se ve en la dificultad de escuchar. Se ve en la necesidad de etiquetar al otro para no tener que pensarlo. Se ve en la sensación de que siempre falta algo y de que siempre hay que defenderse. Se ve en el agotamiento moral. Porque el cansancio no es solo físico. Es la fatiga de vivir en un mundo donde nada se estabiliza y donde la persona siente que si afloja un segundo, se cae. Y cuando uno vive así, no piensa mejor. Piensa más rápido y más corto. Eso no es un accidente. Es una ventaja para el que maneja el tablero.

Cuando la red social queda chica, o no ofrece lo que uno precisa, el día a día se endurece. No por maldad, por economía emocional. La gente empieza a cuidar lo poco que tiene, tiempo, energía, calma, y eso cambia la forma de estar con otros. Se habla menos, se escucha con menos paciencia, se mide más cada palabra. Se arriesga menos, porque se encogió el margen de error. Y cuando ese modo de vida se vuelve rutina, la desconfianza deja de ser un episodio y pasa a ser una metódica forma de vida. Un modo de moverse por el mundo con el freno puesto, como si lo normal fuera esperar el golpe o, por lo menos, la sorpresa. No hace

falta paranoia. Con que todo alrededor parezca incierto alcanza para que el cuerpo aprenda a vivir en guardia.

La pregunta de fondo no es si la democracia suena bien en un manual. Es qué tipo de vida queda cuando el desacuerdo deja de ser parte del paisaje y pasa a ser sospecha. Qué sociedad se fabrica cuando el otro deja de ser vecino y se convierte en amenaza. Qué clase de personas produce un mundo donde el futuro se vuelve ilegible y el presente se vuelve una jaula. Y qué pasa con una sociedad cuando la gente deja de imaginar, deja de planificar, deja de proyectar, porque proyectar se volvió una actividad de alto riesgo.

Y acá aparece otra trampa contemporánea vendida como sabiduría. Viví el presente. Suena a libertad incondicional, casi a postura espiritual, como si todo dependiera de una decisión íntima y elegante. En la práctica muchas veces significa otra cosa. Significa resignación con buen packaging. Significa adaptación a un mundo donde proyectar se volvió riesgoso y donde planificar empieza a dar vergüenza. Viví el presente se convierte en el eslogan de una vida sin horizonte, una anestesia discreta para no mirar demasiado lejos.

Vivir en presente permanente no es vivir mejor, es vivir más corto. Es vivir sin futuro y, con eso, sin responsabilidad hacia el futuro. Se corta el hilo que une generaciones, proyectos, instituciones y compromisos, y en ese corte el poder se vuelve más fácil, porque gobernar una sociedad sin horizonte es más simple que gobernar una sociedad que todavía imagina. La gente agotada

no organiza, no discute, no exige, no construye, apenas sobrevive, y cuando uno sobrevive empieza a aceptar casi cualquier cosa con tal de sentir un poco de orden. El egoísmo institucionalizado nos defiende y nos condena de una sola vez.

Lo que está pasando a nivel mundial deja claro que esto no es un problema local ni un malentendido cultural. Cuando empiezan a fallar varios sistemas a la vez, cuando se rompe la previsibilidad básica y se acumulan las anomalías, ya no estamos ante una mala racha. Estamos ante un cambio de paradigma. Un cambio que primero se siente en el cuerpo, en la rutina, en el cansancio, en el miedo, en la forma de hablar y de mirar al otro, y que recién más tarde se consolida en una forma política, un estilo de poder que no necesita prohibir todo para imponerse.

Le alcanza con hacer algunas jugadas radicales, empujar las reglas hasta que cedan, y sobre todo instalar un clima. Un clima de amenaza constante, de urgencia permanente, de enemigos internos, de sospecha como reflejo. En ese clima el adversario deja de ser un rival y pasa a ser un peligro. El periodista deja de ser incómodo y pasa a ser sospechoso. El juez deja de ser contrapeso y pasa a ser obstáculo. El experto deja de ser alguien que sabe y pasa a ser parte de una conspiración. Y cuando esa lógica se vuelve cotidiana, el debate público deja de ser debate. Se convierte en un examen permanente de lealtad.

Lo más eficaz de ese examen es que no se impone solo desde arriba. Se filtra hacia abajo y se vuelve hábito. Entra en la vida común y la organiza sin pedir permiso. Empieza como un

cambio de tono y termina como un cambio de conducta. La gente aprende a hablar con cuidado, a elegir silencios, a evitar temas, a medir el entorno antes de opinar. No por cobardía, por cálculo, porque el costo de equivocarse subió y nadie tiene ganas de pagar de más.

Ahí la democracia deja de ser un sistema de convivencia y pasa a funcionar como un sistema de pertenencias. Importa menos lo que se dice y más quién lo dice. Importa menos el argumento y más la etiqueta. La sospecha ocupa el lugar de la escucha, y el pluralismo se vuelve un gasto innecesario, algo que se tolera mientras no moleste.

Este tipo de poder no necesita ganar para siempre. Le alcanza con cambiar el estándar de lo tolerable. Cuando lo excepcional se vuelve rutina, la sociedad se adapta como se adapta a casi todo, bajando expectativas, recortando matices, aceptando que vivir tensos es lo normal. La democracia no cae de golpe. Cambia de contenido sin cambiar de nombre.

Y ahí el daño no es solo institucional. Es cotidiano. Se pierde el derecho a la duda, que es una de las pocas formas decentes de inteligencia. Se pierde la posibilidad de disentir sin quedar marcado. Lo demás llega después, con su relato prolijo, su marketing engrasado y su burocracia aplicada.

Cuando ese proceso se completa, el paradigma del día a día ya cambió. Lo que queda no es un mundo nuevo. Es un mundo

más estrecho, mucho más fácil de administrar, y bastante más difícil de vivir.