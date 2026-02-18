Un “acuerdo recíproco” con olor a tutelaje: la Argentina de Milei entre la apertura asimétrica y la dependencia 4.0

No hace falta ser proteccionista dogmático para advertirlo. Alcanzaría con pedir lo mínimo en estos casos. Simetría real, cláusulas de resguardo productivo, evaluación de impacto, gradualismo inteligente y una inserción internacional que no sea la de “cliente preferente” de una potencia. Lo que se anuncia, en cambio, es una integración “a medida” del interés estadounidense, con el condimento ideológico de época: la sintonía Milei–Trump y el avance de las nuevas derechas que confunden la política exterior con un acto de fe.

La asimetría estructural: cuando “reciprocidad” es marketing

La idea de “reciprocidad” suena bien en un comunicado. En la práctica, la relación entre Argentina y EE. UU. es asimétrica por escala, poder de negociación, densidad tecnológica y capacidad de imponer estándares. El acuerdo impone más obligaciones a la Argentina que a Estados Unidos y requiere aprobación del Congreso para entrar en vigor.

Y ahí aparece el primer problema: la “reciprocidad” no se mide por la cantidad de páginas ni por slogans de redes (“MAGA”), sino por quién resigna instrumentos y quién consolida posiciones. El acuerdo empuja a la Argentina a una armonización regulatoria con reglas estadounidenses en sectores sensibles (servicios, propiedad intelectual, economía digital, estándares), reduciendo autonomía.

En otras palabras: no es un acuerdo que nos integra al mundo; es un acuerdo que nos integra a una cadena de valor donde el eslabón local queda barato, disciplinado y reemplazable.

Estándares “aceptados” = soberanía regulatoria cedida

Uno de los puntos más delicados es el reconocimiento de estándares y controles de calidad estadounidenses en áreas como farmacéutica, alimentaria y automotriz. Argentina cede atribuciones de control de calidad permitiendo el ingreso de productos de EE. UU. que cumplan normas estadounidenses o internacionales “sin requisitos adicionales” locales.

Suena técnico, pero es político, en el cual, significa que el Estado resigna capacidad de regular por interés público, construir entramados de certificación propios y proteger consumidores con criterios nacionales. Cuando un país periférico renuncia a su poder regulatorio, no gana “libertad” gana vulnerabilidad.

La historia de la integración desigual está llena de estos atajos: primero se cede capacidad estatal “para atraer inversiones”; después se descubre que la inversión viene con manual de condiciones.

Apertura de mercado: el riesgo de desindustrialización selectiva

El acuerdo reduce o elimina aranceles para muchos bienes estadounidenses (medicamentos, dispositivos médicos, químicos, maquinaria, vehículos, productos IT y un amplio abanico agropecuario) y abre el mercado argentino a productos agrícolas de EE. UU. (incluyendo, por ejemplo, avances para aves).

Ahora bien. ¿Qué pasa cuando se abre de golpe una economía con restricciones externas crónicas, crédito escaso y caro, infraestructura insuficiente -y la existente deficiente- y un entramado pyme que compite con empresas hiperescala? La respuesta, más que teoría, es experiencia argentina y trae cierre de empresas, empleo industrial que cae, déficit comercial que vuelve por la ventana, y una primarización “moderna” donde exportamos recursos y compramos tecnología.

Esto es especialmente preocupante porque el Gobierno de Milei viene impulsando una agenda de ajuste y contracción donde el combo apertura + recesión suele traducirse en importaciones que sustituyen producción local justo cuando el mercado interno no puede absorber el shock.

Propiedad intelectual: patentes y rentas, no innovación local

Otro punto señalado es el refuerzo de compromisos en materia de propiedad intelectual, con beneficios claros para farmacéuticas, tecnológicas y audiovisuales estadounidenses.

Uno no está contra la innovación sino contra un sistema donde la innovación se convierte en renta monopólica y se socializan los costos (vía precios altos, acceso restringido a medicamentos, dependencia tecnológica). Los países que se desarrollaron no lo hicieron aceptando sin más los regímenes de propiedad intelectual de las potencias, sino que lo hicieron combinando protección inteligente, transferencia tecnológica, compras públicas estratégicas y fortalecimiento de capacidades locales.

Si la “modernización” implica pagar más caro el conocimiento y resignar margen para políticas industriales, estamos frente a una transferencia de ingresos desde consumidores y sistemas de salud hacia rentistas globales.

Comercio digital y datos: dependencia en la economía del siglo XXI

El acuerdo prohíbe barreras al comercio digital y compromete a Argentina a no imponer aranceles a transmisiones de datos ni aplicar impuestos a servicios digitales orientados a grandes tecnológicas.

Esto no es un detalle menor. En el mundo, la disputa por datos y por tributación de plataformas es el corazón de la soberanía económica contemporánea. Si un país renuncia por adelantado a discutir impuestos digitales, localización de datos, auditorías algorítmicas o regulación de plataformas, lo que hace es entregarle a la economía de plataformas una ventaja estructural frente a cualquier intento futuro de capturar renta, financiar políticas públicas o desarrollar industria digital local.

No es casual que esta dimensión se empuje con fuerza: el comercio digital es hoy lo que ayer fueron los ferrocarriles o la energía. Quien fija las reglas, fija el poder.

Minerales críticos: el “desarrollo” reducido a ser proveedor confiable

Argentina se compromete a facilitar inversión estadounidense en litio, cobre y minerales críticos, priorizando a EE. UU. como socio por sobre “economías que manipulan mercados” (una referencia elíptica a China).

Acá está el núcleo político del acuerdo. No se trata sólo de comercio sino de reordenar dependencias. La Argentina aparece como cantera estratégica y mercado abierto donde Estados Unidos entra como proveedor de reglas, estándares y financiamiento. Pero un proyecto de desarrollo no puede conformarse con exportar minerales “críticos” sin cadenas de valor locales, sin industrialización (por ejemplo, componentes), sin investigación pública, sin resguardos socioambientales y sin una estrategia federal que no convierta a las provincias en competidoras desesperadas por captar inversión a cualquier precio.

La nueva derecha y la estética de la sumisión

El mileísmo convirtió la política exterior en performance de “alineamiento incondicional”, gestualidad, frases, fotos, consignas. La nueva derecha global -de la que Milei es un exponente- vende una promesa en la cual si te subordinás a la potencia “correcta” y abrís tu economía, la inversión llega y el crecimiento derrama. Pero esa promesa es vieja y fallida donde el derrame rara vez llega, y cuando llega, llega en forma de empleo precario, reprimarización y dependencia tecnológica.

Lo novedoso hoy es el componente cultural. Se legitima la entrega como si fuera valentía; se llama “libertad” a la renuncia de capacidades estatales; se llama “modernización” a la pérdida de autonomía.

El Congreso frente a una decisión histórica (y no administrativa)

El acuerdo debe pasar por el Congreso. Y ese es el punto democrático central: esto no es un trámite técnico. Es una decisión sobre qué país queremos ser. No hay que negarse a ampliar las barreras comerciales, sino a un comercio que aumenta desigualdad, destruye capacidades productivas y convierte a la política pública en un anexo de intereses externos. Un buen acuerdo internacional debería proteger el empleo y la producción con plazos y salvaguardas, impulsar transferencia tecnológica y compras públicas, preservar soberanía digital y tributaria, garantizar estándares socioambientales exigibles, y fortalecer integración regional para negociar mejor, entre otros

Este acuerdo parece ir en el sentido contrario porque abre, condiciona y disciplina. Si el objetivo es “insertarnos en el mundo”, la pregunta es en qué mundo y con qué herramientas. Porque hay una diferencia enorme entre integrarse para desarrollarse e integrarse para obedecer. Y esa diferencia, en 2026, no es abstracta. Se mide en empleo industrial, precio de medicamentos, control de datos, capacidad de planificar la transición energética, autonomía regulatoria y, al final, en democracia real, la que decide su destino sin tutelas.