Hablamos sin entendernos cuando hablamos de sionismo

Un estudio reciente sobre las actitudes de los judíos estadounidenses hacia Israel ha generado mucha confusión en la dirigencia judía: según los datos, solo el 37 % de los judíos de ese país se identifican como sionistas, pero el 88 % afirmó que «Israel tiene derecho a existir como un estado judío y democrático» (Ver aquí) Lo cual, por supuesto, es la definición estándar de sionismo.

¿Qué está pasando? En respuesta al estudio, Mimi Kravetz, de las Federaciones Judías de Norteamérica (entidad que encargó el estudio) señaló que un gran número de encuestados confundía el sionismo con «apoyar las políticas, decisiones y acciones del gobierno israelí». Así, escribió Kravetz, el 51% de los judíos que no se identifican como sionistas, pero apoyan el derecho de Israel a existir, «no rechazan la existencia de Israel ni la idea de un estado judío. Reaccionan a una interpretación específica del sionismo que incluye políticas, ideologías y acciones a las que se oponen y con las que no quieren ser vinculados».

Estoy de acuerdo con el análisis de Kravetz, pero propongo que lo llevemos un paso más allá. Porque el problema no es una encuesta únicamente. Los estadounidenses, judíos y no judíos, llevan años hablando sin entenderse sobre el sionismo, y la «definición estándar del sionismo» no ha reflejado la realidad durante décadas. Y quizás ese 51% de judíos tenga razón.

En lugar de la formulación de Kravetz de «comprensión correcta vs. incorrecta del sionismo», sería fructífero ver esto como la diferencia entre el sionismo en principio y el sionismo en la práctica.

El sionismo en principio es a lo que Nathan Birnbaum se refería cuando acuñó el término en 1890: el movimiento para establecer un estado judío (con sus características a ser determinadas en el futuro) en la histórica tierra de Israel. Esto suena bastante inobjetable. Hay estados para los franceses, los ugandeses, los vietnamitas, así que ¿por qué no un estado para los judíos?

Pero el sionismo en la práctica ha resultado ser algo completamente diferente. Durante al menos 80 años, ha implicado la desposesión de otra población que considera el territorio su hogar, la ciudadanía de segunda clase que ostentan los no judíos en el estado judío (lo cual se refleja en innumerables contextos legales específicos) y, en última instancia, diversas formas de discriminación, deshumanización y violencia. Contrariamente a cómo algunos en la izquierda usan la palabra, el sionismo no se refiere exclusivamente a estas cosas, pero, históricamente, las ha involucrado todas.

Me criaron para creer que todo esto no era intrínseco al sionismo, sino el desafortunado resultado del rechazo y el terrorismo árabes, además de unas pocas manzanas podridas de la derecha nacionalista en la población israelí. Fui educado en un mundo pre-internet por educadores judíos que presentaban una visión muy parcial de la historia israelí-palestina. Nunca aprendí esta historia desde un punto de vista palestino. Nunca supe nada sobre la Nakba. Creía que los terroristas secuestraban aviones simplemente porque odiaban a los judíos.

Esta comprensión siempre fue trágicamente incompleta e incorrecta, pero cuando era joven todavía tenía sentido para mí. Vivía en Israel cuando Rabin y Arafat se dieron la mano en el jardín de la Casa Blanca. Vi al propio Rabin hablar muchas veces. Me reuní con activistas por la paz israelíes y palestinos que creían, sinceramente, que la coexistencia finalmente estaba al alcance de la mano. Finalmente, creían, el verdadero sueño sionista se haría realidad.

Luego, Rabin fue asesinado. Y durante la mayor parte de los 30 años siguientes, los israelíes eligieron gobiernos de derecha y extrema derecha. Los asentamientos han abarcado grandes extensiones de Cisjordania. Y para cualquier persona menor de 30 años, este período de la historia israelí es todo lo que ha conocido.

¿Qué puede significar el concepto de «sionismo» para esa persona? ¿El sueño de Herzl o la realidad de Sharon, Netanyahu y Ben Gvir?

No pretendo que esta sea una descripción completa de la historia reciente. No fue solo Bibi el responsable de expandir los asentamientos; fue también Hamás bombardeando autobuses y Yasser Arafat dejando escapar la paz en Camp David. Solo digo que el «sionismo» que un estadounidense de la Generación Z o un joven millennial ha conocido toda su vida es totalmente diferente del sionismo que yo aprendí en la escuela judía o que vi en mi juventud.

Entonces, ¿quién tiene razón sobre el verdadero significado del sionismo? ¿Quiénes nos aferramos a la definición clásica a pesar de su lejanía de la realidad, o quienes definen el sionismo tal como se ha puesto en práctica durante las décadas del gobierno de Netanyahu?

Personalmente, sigo aferrado a ese sueño, incluso si es una ilusión. Y, obviamente, no soy el único. Organizaciones como J Street, New Israel Fund, Truah y muchas otras del campo sionista progresista aún creen que el sionismo puede, o debe, significar un estado judío y verdaderamente democrático junto con uno palestino. Lo que queda de la izquierda israelí también lo hace. Incluso Bono logró emitir una declaración matizada sobre Israel/Palestina que acompañó al nuevo lanzamiento sorpresa de U2, que incluye un poema musicalizado de Yehuda Amijai y una canción dedicada al activista palestino Awdah Hathaleen.

Pero muchos de mis amigos cercanos ya no creen. Y muchos intelectuales, como Avraham Burg, Peter Beinart y Shaul Magid, han argumentado que el sueño nunca fue realidad; que nunca podría haber sido realidad; que el sionismo fue etnonacionalismo desde el principio y, por lo tanto, conducía inevitablemente a una política de dominación. Desde esta perspectiva, los crímenes de guerra en Gaza no son una aberración del sionismo, sino su expresión inevitable.

Admito que cada vez me resulta más difícil discrepar con esta visión negativa del nacionalismo judío, especialmente ante la realidad de que los judíos israelíes siguen votando por la derecha.

Por supuesto, entiendo que muchos, cuando votan, no están eligiendo una ideología, sino más bien intentando proteger a sus familias de la violencia implacable. Difícilmente se puede culpar a una población por votar por la seguridad en lugar de la paz, cuando está sometida al constante ataque con cohetes desde Gaza, Líbano, Irán y Yemen. Tampoco acepto las exageraciones hiperbólicas de algunos en la extrema izquierda, que a menudo derivan en antisemitismo.

Pero a veces me pregunto si simplemente me aferro a una imagen nostálgica, con tintes de diáspora, de lo que podría ser un Estado judío. Donde podría asistir a la sinfónica en el Teatro de Jerusalén y comer comida kosher gourmet en un barrio elegante. Donde podría sentarme en mi campo favorito e imaginar pasados ​​antiguos. Donde los patrones de mi vida religiosa y cultural estuvieran arraigados en la propia sociedad que me rodea.

Tal vez, como los nacionalistas más a mi derecha, estoy tan obsesionado con estas emociones que soy incapaz de ver la realidad de lo que realmente implica el sionismo, especialmente para quienes se encuentran en el extremo equivocado de sus jerarquías. Diría que muchos de quienes mantenemos la definición clásica del sionismo en principio, en lugar de adoptar la definición histórica del sionismo en la práctica, podemos estar igualmente influenciados por la emoción.

En definitiva, desprecio el etnonacionalismo de derecha (tanto en Estados Unidos, donde vivo, como en Israel) y sus consecuencias, más recientemente la limpieza étnica propuesta para Gaza y los pogromos con apoyo oficial en curso en Cisjordania. Siento ambivalencia al escuchar la Hatikva. Pero, en definitiva, hay 7,5 millones de judíos viviendo entre el río y el mar, y la gran mayoría no renunciará a su soberanía. Tampoco lo harán los 9,5 millones de palestinos que viven en el mismo territorio. En última instancia, algún día tendrá que haber una división de la tierra; si no en esta década, entonces en la próxima.

Si esto es sionismo, es un sionismo pragmático, nacido del agotamiento. No tengo visiones utópicas que ofrecer, ni sueños. Lo que anhelo es lo que Yehuda Amijai describe en Wildpeace, el poema que U2 acaba de musicalizar:

“No la paz de un alto al fuego, ni siquiera la visión del lobo y el cordero, sino más bien,la del corazón cuando se termina el entusiasmo, y solo se puede hablar de un gran cansancio”