No me callaré ante esta guerra cínica

De nuevo aviones en el cielo, sirenas, comentaristas combativos en los estudios, un montón de clichés peligrosos para la salud y discursos churchillianos flotando en el aire. Una abrumadora mayoría de israelíes apoya esta guerra, aunque hace solo unos meses ya la habíamos «ganado» por completo. ¿Y yo? Una vez más, estoy en contra. Me opongo a esta guerra. Sé quién tejió la red en la que ha quedado atrapado el presidente Trump. Entiendo sus motivos cínicos y malévolos, y sé que ni él ni su amigo en Washington tienen la menor idea de lo que quieren que suceda aquí al día siguiente. ¿Cómo, entonces, se puede apoyar esto?

La sociedad israelí ha estado herida desde el 7 de octubre. La sensación de que no hay alternativa es emocionalmente comprensible. En medio del trauma colectivo, los israelíes buscan silenciar toda crítica. Toda duda se presenta como falta de lealtad, y el discurso público se ha reducido peligrosamente. Precisamente en este momento de consenso casi total, existe el deber de alzar una voz diferente: una que se detenga a preguntar no solo si podemos atacar, sino con qué fin, «¿Para qué?».

Las guerras no concluyen nada. Solo inician o continúan una cadena. No se trata de un eslogan ideológico, sino de un patrón histórico constante. Casi todo conflicto comienza con la convicción de que este es el asalto final, de que esta vez la victoria decisiva traerá largos años de paz. En la práctica, las victorias militares crean la siguiente generación de odio. Al final, hay más heridos y muchos más extremistas. No se trata de una ingenuidad pacifista superficial, ni de una indulgencia pacifista, sino de una lectura sobria de lo que les sucede a las sociedades que se vuelven adictas al poder y no reconocen otro lenguaje que el de la fuerza. La conciencia pública israelí no se formó así por casualidad. Durante décadas, las mentes estuvieron inundadas. Una narrativa única y consistente alimentó nuestra conciencia: Irán es una amenaza existencial absoluta, sin otra respuesta que la aniquilación. Este era el proyecto de vida de Benjamin Netanyahu. Desde discursos en las Naciones Unidas hasta comparecencias ante el Congreso estadounidense, desde presentaciones melodramáticas hasta la presión implacable sobre cada administración en Washington, se construyó un marco emocional e intelectual que hizo que la guerra pareciera la única opción natural. Cuando llegó el momento, y Trump se sintió obligado a mostrar determinación global, el terreno ya estaba preparado. Trump cayó en una trampa que Netanyahu le había tendido. El resultado es claro: la intervención estadounidense sirve a la supervivencia política de Netanyahu más que a cualquier objetivo estratégico alcanzable y claramente definido.

En medio del trauma colectivo, los israelíes buscan silenciar toda crítica.

No me hago ilusiones sobre Teherán. El régimen iraní está maldito. Oprime a sus ciudadanos, persigue a los disidentes y despliega agentes violentos por toda la región. Cualquiera que haya presenciado la represión de las protestas en las calles de Irán no puede permanecer indiferente. Pero la pregunta no es si el régimen es terrible. La pregunta es si su horror justifica una guerra de este tipo. ¿Dónde estaba usted en Crimea y Ucrania, en Etiopía y Sudán? ¿Dónde estaba ese fervor militar cuando Corea del Norte construyó su arsenal nuclear y realizó pruebas balísticas intercontinentales? Allí, el mundo optó por la disuasión, las sanciones, el aislamiento y una intervención cautelosa. No por admiración hacia ese régimen, sino por comprender que una guerra total podría derivar en una catástrofe. ¿Por qué se aplica esa lógica en Pyongyang pero no en Teherán?

Existe otra dimensión, una incómoda para el debate público. El propio Israel ha vivido durante muchos años bajo una política de ambigüedad nuclear. El arsenal no está declarado, pero no es un secreto real. Es el núcleo de la disuasión israelí. Si creemos en nuestro derecho a confiar en la disuasión como base de la seguridad, es difícil argumentar que la disuasión carece de sentido cuando se trata de nuestros adversarios. Esta selectividad revela que se trata menos de un principio universal contra la proliferación nuclear y más de una cínica maniobra geopolítica envuelta en retórica de necesidad existencial. Y, sinceramente, me cuesta conmover las lágrimas de cocodrilo del presidente estadounidense y el primer ministro israelí por los «pobres iraníes», cuando a 40 km de mi casa Gaza se está muriendo, y a estos dos les da igual.

Una guerra con Irán no es una ronda limitada más. Podría abrir frentes paralelos, desestabilizar las economías regionales y arrastrar a Israel a una confrontación prolongada con un país de vasto territorio y una inmensa población. Incluso en un escenario en el que las instalaciones nucleares fueran atacadas con éxito esta vez, el resultado no sería estabilidad, sino un régimen humillado y enfurecido, y fanáticos en busca de venganza. Un pueblo iraní dividido podría unirse en torno a una bandera rasgada.

Y cuando llegue la respuesta, nos dirán una vez más que no hay alternativa. Ahí está el círculo vicioso que nace, y que se alimenta a sí mismo.

Alzo la voz porque, precisamente ahora, el silencio conveniente es una opción demasiado fácil. El patriotismo no es solo la capacidad de luchar. A veces, también es la valentía de preguntarse si la guerra es realmente la única manera de defender el propio hogar. Y esta vez, una vez más, la respuesta es no. Con N mayúscula.

* Ex Pressidente de la Kneset