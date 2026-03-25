El fantasma del Pavo Real: Reza Pahlavi, hijo del último sha

El hombre que debía gobernar a millones de iraníes pasa sus días frente a las cámaras en un estudio de la costa este estadounidense. Se para de manera recta frente a un atril y viste trajes impecables que rara vez escapan a los tonos oscuros. Detrás suyo hay una bandera tricolor, en el centro está el emblema del león y el sol. Es el símbolo del Irán preislámico, un estandarte que no flamea oficialmente en ninguna embajada del mundo. Sus aposentos están en la periferia de Washington D.C. Ahí vive con su esposa Yasmine, con quien tiene tres hijos. En esa misma locación organiza conferencias de prensa y transmite mensajes de resistencia. Sus gestos son medidos. Su tono de voz es pausado, como si estuviera dando clase. No hay estridencias en su discurso, sino la calma ensayada de quien sabe que cada palabra es analizada por aliados y detractores.

Si bien no le es posible visitar su país, mantiene contacto con activistas y monitorea las protestas eludiendo el cerco digital del régimen. En sus recientes apariciones públicas luce el cabello completamente encanecido. Las arrugas de su cara marcan el paso de cuatro décadas de exilio ininterrumpido. Este hombre de sesenta y cinco años ya no es el joven príncipe heredero. Ahora se presenta como un facilitador cívico y un puente hacia la democracia. La escenografía de sus videos es minimalista, muy lejana del oro y los diamantes que alguna vez definieron a su linaje.

Esta sobriedad visual es una decisión política calculada. Pahlavi necesita desprenderse de la imagen de opulencia que condenó a su familia al destierro. En sus intervenciones, evita cuidadosamente los títulos nobiliarios. Prefiere hablar de transición pacífica, derechos humanos y referéndums constitucionales. Sin embargo, el aura monárquica es un fantasma persistente. Por más que su lenguaje apunte hacia un futuro democrático, su legitimidad política emana exclusivamente de su árbol genealógico. Es un líder opositor sin partido y un comandante sin ejército. Su base de operaciones es un despacho en Estados Unidos. Desde allí, el hijo del último sha intenta mover los hilos de una revolución que termine con la teocracia impuesta por los ayatolas.

Reza llegó al mundo en 1960 y fue inmediatamente designado como la prolongación natural del imperio. Su infancia transcurrió en los pasillos del Palacio de Niavaran, rodeado de tutores extranjeros y guardias imperiales. El periodista Ryszard Kapuściński, en su obra El Sha, describe con precisión el aislamiento crónico de la realeza iraní. El monarca, Mohammad Reza Pahlavi, gobernaba desde una cúspide solitaria, desconectado del barro y el hambre de las calles de Teherán. El joven príncipe creció bajo ese distanciamiento total. Aprendió a pilotar aviones de combate y fue educado para administrar una nación que, en realidad, desconocía por completo.

La relación con su padre estuvo siempre mediada por el protocolo del Estado. Mohammad Reza no era un padre convencional. Tampoco era un gobernante común. Él pretendía que lo vean como una figura casi divina y exigía sumisión absoluta. El sha había consolidado un régimen autoritario sostenido por la Savak, su temida policía secreta. Mientras la familia real celebraba ceremonias lujosas, como la coronación en el histórico Palacio de Golestán, la disidencia era aplastada con brutalidad sistemática. El joven Reza fue testigo de esta dualidad estructural. Veía a su padre como un modernizador incomprendido, un visionario que intentaba forzar la occidentalización de un país profundamente tradicional. La lealtad filial lo obligó a asimilar esta narrativa oficial. Las críticas al régimen eran consideradas traiciones inaceptables dentro de los muros de la residencia imperial.

Esa herencia de silencio y obediencia marcó su carácter de manera indeleble. El príncipe fue formado para no dudar y para proyectar una imagen de invulnerabilidad. Sin embargo, el descontento popular crecía como una marea invisible bajo sus pies. La riqueza petrolera fluía hacia los contratos de armas y las cuentas suizas, mientras la pobreza rural alimentaba el fervor religioso. Kapuściński relata cómo el sha, cegado por su propia propaganda, fue incapaz de anticipar el colapso. En ese momento, el heredero al trono tenía 19 años y su educación elitista no incluía herramientas para comprender el enojo de las clases populares. Cuando las primeras manifestaciones masivas estallaron, el príncipe ya se encontraba fuera del país, realizando entrenamiento militar en Estados Unidos. La desconexión era total y definitiva.

El año 1979 fracturó la historia de Irán y la biografía de la familia real. La Revolución Islámica, liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, arrasó con 2500 años de monarquía persa en cuestión de meses. El sha abandonó el país y comenzó entonces un peregrinaje dramático. La familia real rebotó por diversos países, enfrentando el rechazo de antiguos aliados occidentales que ahora temían represalias de Teherán. Reza Pahlavi vivió esta debacle desde la distancia de su exilio juvenil. La muerte de su padre en Egipto, a causa de un linfoma en 1980, lo empujó abruptamente al frente de la escena. Asumió formalmente la jefatura de la Casa Pahlavi a los veinte años de edad.

El peso de esa corona imaginaria fue demasiado. De un día para el otro, el joven príncipe pasó de ser el heredero de un imperio a convertirse en el rostro de una diáspora fragmentada. Su vida se transformó en una sucesión de mudanzas estratégicas y reuniones de seguridad. El exilio no fue solo una pérdida territorial, sino una amputación de su identidad pública. Tuvo que reinventarse en un entorno hostil. Abandonó las pretensiones de un retorno inminente y comprendió que el régimen de los ayatolás tenía una base de sustentación real.

Con el paso de los años, su postura política comenzó a mutar. El duelo por la pérdida de su padre dio lugar a un pragmatismo necesario. Entendió que la restauración de la monarquía absoluta era un proyecto inviable. La sociedad iraní había cambiado y las nuevas generaciones no tolerarían otro régimen dictatorial. Pahlavi empezó a rodearse de asesores occidentales y a tejer alianzas con diferentes sectores de la disidencia. Esa transición implicó reconocer los errores del pasado imperial. El exilio lo obligó a abandonar la vida edulcorada del palacio y a enfrentarse a la complejidad de la política internacional. El heredero del Trono del Pavo Real tuvo que aprender a ser un lobista en los pasillos de Washington.

En su sitio web dice que es la primera alternativa al régimen y que es la voz del pueblo iraní. Según él, esto es así desde la revuelta en 2016 durante las celebraciones del día de Ciro el Grande, fiesta que recuerda al monarca persa. Su mensaje llega hasta la muerte de Mahsa Amini, que en 2022 desató protestas sin precedentes bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad». Esta pequeña autobiografía olvida mencionar la presente guerra con Israel y Estados Unidos, pero sobre todo las protestas de diciembre y enero de este año. La represión estatal dejó miles de muertos y de detenidos (según la fuente las cifras de manifestantes asesinados varían entre los 3000 y los 30000), evidenciando el agotamiento del modelo teocrático.

En este contexto de crisis profunda, Reza Pahlavi ha intensificado su militancia política y su exposición internacional. Su estrategia ya no consiste en reclamar el trono, sino en postularse como el administrador de una transición democrática. En actos masivos, como el realizado en Múnich frente a miles de manifestantes, asegura estar preparado para guiar al país hacia un futuro secular. Su discurso apunta directamente a deslegitimar al liderazgo religioso de Teherán.

Su agenda diplomática es proactiva y desafiante. Pahlavi busca aislar financiera y políticamente a la República Islámica. En 2023 visitó Israel para reunirse con altos funcionarios y proponer los «Acuerdos de Ciro». Este plan sería parte de una expansión de los acuerdos de Abraham y plantea una alianza estratégica entre un futuro “Irán libre”, el Estado de Israel y las naciones árabes. Además, se ha comprometido públicamente a desmantelar el programa nuclear iraní y a cesar el financiamiento de grupos paramilitares en la región. La necesidad de Reza Pahlavi de respaldo internacional lo lleva a ir a fondo en su alineamiento con los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, su capacidad real para operar dentro de Irán es al menos dudosa. Esto mismo lo expresó públicamente Donald Trump.

Los movimientos de Pahlavi también incluyen acciones directas dirigidas a quebrar la lealtad de las fuerzas armadas iraníes. A través de mensajes emitidos en plataformas digitales y canales hackeados de la televisión estatal, insta a los militares y policías a abandonar al régimen y unirse al pueblo. Paralelamente, lidera grupos de trabajo con expertos internacionales para diseñar un plan de emergencia gubernamental. Esta hoja de ruta pretende asegurar el control administrativo y los servicios básicos el día después de una hipotética caída del régimen. Pahlavi opera como un gobierno en las sombras. Intenta demostrar que la oposición exiliada no solo sabe protestar, sino que también posee la capacidad técnica para gestionar el Estado de manera eficiente.

Medir la popularidad de un líder exiliado en un país bajo control policial estricto es una tarea compleja. Las encuestas independientes son inexistentes y el miedo a las represalias silencia a gran parte de la población. No obstante, existen señales concretas de que el nombre de Pahlavi resuena en las calles de Irán. Durante las manifestaciones recientes, los videos verificados por agencias internacionales han registrado cánticos a favor de la antigua dinastía. Consignas como «Reza Shah, bendita sea tu alma» han desafiado abiertamente la censura oficial. Este fenómeno indica que, para un sector de la sociedad, especialmente los más jóvenes, la era Pahlavi ha sido idealizada. Representa una nostalgia construida por un pasado secular y próspero que no llegaron a vivir.

Sin embargo, este apoyo callejero no es absoluto ni homogéneo. La figura de Reza Pahlavi genera resistencias profundas dentro de la propia oposición política. Muchos activistas, intelectuales y sobrevivientes de la represión monárquica no olvidan los crímenes cometidos por la Savak. Le exigen a Pahlavi una condena más firme y explícita sobre los abusos del reinado de su padre. La falta de una autocrítica contundente alimenta la desconfianza. El activista y escritor Hamed Esmaeilion, quien abandonó la coalición opositora formada junto al príncipe, cristalizó este recelo al advertir: “Imponer opiniones no es democrático y el consenso de los miembros de un grupo, no solo de un miembro, es la condición previa de un movimiento democrático”.

Pahlavi enfrenta una fuerte oposición por parte de grupos republicanos y de izquierda que piensan que sus promesas son una fachada para reinstaurar un sistema personalista. Esta fractura histórica impide la consolidación de un frente opositor unido. La diáspora iraní es un mosaico de ideologías enfrentadas que solo comparten su rechazo al actual régimen teocrático.

El verdadero desafío de Pahlavi radica en transformar la nostalgia en organización política. Los cánticos esporádicos en las protestas no garantizan una estructura de poder capaz de derrocar a un Estado fuertemente armado. La República Islámica cuenta con el control absoluto de la Guardia Revolucionaria y una red de milicias leales. Para triunfar, el príncipe necesita más que el apoyo simbólico de los manifestantes. Requiere tal vez fracturar el núcleo duro del régimen y sumar a sectores de la clase política y el poder económico local que hoy mantienen un silencio, ya sea por miedo o complicidad. Hasta el momento, su liderazgo oscila entre reconocimiento y duda en las capitales occidentales, pero su arraigo orgánico en las provincias iraníes sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, el hijo del último sha observa el fuego de su país a través de una pantalla, confinado a una sala de espera a más de diez mil kilómetros.