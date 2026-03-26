Pesaj, libertad, primavera y diálogo

Pesaj ocupa un lugar central en la cultura judía porque reúne en una misma celebración la memoria, la libertad, la naturaleza, la educación y la palabra. Esta festividad atravesó imperios, exilios, persecuciones y cambios profundos en el mundo judío. Persistió porque nunca fue solo una ceremonia religiosa. Funcionó como un mecanismo de transmisión cultural. Cada año permitió enseñar a un hijo quién es, de dónde viene y con qué pueblo comparte una historia.

Durante siglos los judíos se pensaron como un pueblo en exilio y al hacerlo sostuvieron la continuidad aun en la dispersión. La pertenencia no dependía únicamente de un territorio o de una estructura política. Dependía de una memoria compartida, de una lengua de estudio, de prácticas comunes y de una conversación constante entre generaciones. En el mundo tradicional esa continuidad se entendía dentro de un marco religioso. El pueblo existía por una promesa divina y por una alianza que organizaba la vida colectiva.

Con la modernidad ese marco se transformó. La emancipación abrió el camino hacia la ciudadanía y obligó a pensar la continuidad judía dentro de un orden político nuevo. Los judíos entraron en sociedades organizadas por Estados modernos, por derechos civiles y por un lenguaje racional. En ese contexto la

definición exclusivamente religiosa dejó de alcanzar. La continuidad judía comenzó a pensarse en términos históricos, culturales y humanos.

En ese proceso adquirió importancia la reflexión de Mordechai Kaplan, rabino reconstruccionista nacido en Lituania en 1881 y formado en Estados Unidos. Kaplan sostuvo que el judaísmo no podía sobrevivir en el mundo moderno si quedaba reducido a ser una comunidad religiosa. Propuso entenderlo como una civilización viva. Una civilización con instituciones, lengua, educación, cultura y vida social propia. En su visión la identidad judía podía mantenerse también entre personas seculares. La continuidad dependía de la transmisión cultural y de la existencia de marcos sociales capaces de sostenerla.

El sionismo laico introdujo una transformación importante en esa dirección. Reorganizó la vida judía sin romper la continuidad histórica. Tomó elementos del pasado y los reinterpretó dentro de un lenguaje político moderno. El exilio comenzó a entenderse como una condición histórica y el regreso a la tierra dejó de pensarse como un acto milagroso y pasó a concebirse como un proyecto humano de trabajo, agricultura, educación y organización social.

Pesaj nos permite observar con claridad ese proceso. La salida de Egipto puede leerse como un relato espiritual pero también como un acontecimiento político y cultural. Un pueblo abandona una condición de servidumbre y comienza una vida organizada por decisiones propias. La libertad aparece como un hecho histórico colectivo.

Esa imagen influyó con fuerza en el pensamiento judío moderno. Muchos pensadores laicos encontraron en el relato del éxodo una matriz de emancipación nacional. La memoria de la salida de Egipto ofreció una representación concreta de liberación colectiva. Y fue en ese contexto que el sionismo se entendió como una traducción histórica de una aspiración antigua de autonomía y responsabilidad.

La estructura misma de Pesaj facilita esa lectura. La festividad contiene la idea de un pueblo que sale, atraviesa una transición y transforma su situación histórica. La interpretación secular no eliminó ese contenido. Lo colocó dentro de una comprensión histórica del pueblo judío. Salir de Egipto comenzó a expresar también la salida de la dependencia política y de la condición de minoría tolerada que caracterizó a la vida judía en la diáspora.

Pesaj también se encuentra ligado al comienzo de la primavera. Este aspecto resulta evidente en la experiencia israelí y forma parte del significado original de la festividad. El calendario judío conecta el recuerdo histórico con el ciclo natural. El invierno termina, la tierra se activa y el campo vuelve a producir. En las antiguas sociedades agrícolas ese momento marcaba el regreso de la fertilidad del suelo y el inicio de un nuevo ciclo de trabajo.

La coincidencia entre el éxodo y la primavera une la historia con la naturaleza. El pueblo sale de la esclavitud en el mismo momento en que la tierra sale del invierno. La libertad humana y la renovación de la vida comparten un mismo punto del calendario. Desde una mirada secular ese encuentro adquiere un sentido

evidente en el ritmo natural del año y en la relación directa entre la sociedad y la tierra.

El sionismo temprano comprendió esa conexión. Parte de la cultura hebrea moderna buscó reconstruir la relación entre el pueblo judío y el trabajo agrícola, entre la memoria histórica y la vida en la tierra. En ese marco Pesaj pasó a expresar también la renovación de la vida colectiva en una sociedad que vuelve a trabajar su propio suelo.

Hay otro aspecto decisivo en la festividad. Pesaj se organiza alrededor del séder, una mesa donde la memoria circula mediante la palabra. Un niño formula una pregunta. Un adulto responde. Otro agrega una explicación. Otro introduce una interpretación distinta. La tradición se transmite a través del diálogo.

Ese formato refleja un rasgo profundo de la cultura judía. Durante siglos la vida intelectual judía se sostuvo en la interpretación y en el debate. El texto funcionó como punto de partida para la discusión. El estudio se convirtió en una forma de pertenecer. La pregunta ocupó un lugar central en el método cultural judío.

Pesaj expresa esa tradición con claridad. La historia del pueblo se mantiene viva cuando una generación habla y otra escucha. En ese intercambio la memoria colectiva se renueva.

La interpretación cultural de Pesaj como pe saj, la boca que habla, resume ese principio. La libertad incluye la posibilidad de hablar, preguntar, discutir y enseñar. Un hijo aprende que pertenecer a un pueblo significa participar en una conversación histórica que atraviesa generaciones.

Kaplan comprendió con claridad ese mecanismo. Una civilización necesita instituciones capaces de transmitir su cultura. La nación, entendida como una forma de vida compartida, existe cuando un niño recibe una lengua, una memoria, un conjunto de valores y un horizonte de pertenencia. La familia inicia ese proceso y la cultura colectiva le da continuidad.

Pesaj muestra ese funcionamiento de manera concreta. La casa se convierte en un espacio de educación. La mesa organiza la transmisión de la memoria. La comida se integra a la narración. El niño no recibe solo información. Recibe una ubicación dentro de la continuidad histórica del pueblo.

Por esa razón el diálogo entre generaciones constituye el núcleo de la continuidad judía. Una civilización vive cuando logra transmitir su memoria y cuando cada generación vuelve a interpretarla. Pesaj mantiene viva esa circulación anual de la memoria colectiva.

La laicidad judía reformuló ese sistema sin destruirlo. Colocó en el centro la responsabilidad humana de sostener una civilización. Permitió que judíos creyentes, agnósticos o seculares siguieran participando de una misma tradición cultural.

Esa reflexión adquiere hoy una dimensión urgente. Israel enfrenta una situación de guerra con Irán y con Hizbolá que recuerda la persistencia de amenazas en la historia judía. En ese contexto es común pensar que la fuerza determina el destino de los pueblos. La experiencia histórica indica otra cosa.

La fuerza puede iniciar una guerra y puede defender una sociedad bajo ataque. El final de una guerra nunca se decide con la fuerza. Toda guerra concluye en un acuerdo político. Concluye en una negociación y en una conversación entre adversarios que reconocen límites a la destrucción.

La enseñanza cultural de Pesaj adquiere así un significado actual. Una sociedad necesita capacidad de defensa. Esa capacidad forma parte de su supervivencia. Pero una sociedad necesita comprender también el momento en que la guerra debe transformarse en política.

La salida de un conflicto armado siempre pasa por la palabra. La mesa del séder ofrece una imagen clara de ese principio. En medio de una historia de opresión y liberación la tradición judía eligió transmitir su memoria mediante una conversación familiar.

La continuidad judía dependió durante siglos de la palabra, de la discusión y de la negociación con el mundo. Por esa razón la lección final de Pesaj mantiene su vigencia. Un pueblo que sabe luchar necesita también saber hablar. Necesita reconocer el momento en que la guerra termina y comienza la política.

La continuidad de una civilización no depende del ruido ni de la fuerza. Depende de la capacidad de transmitir una memoria, de educar a una generación y de mantener una conversación que atraviese el tiempo.

Pesaj mantiene abierta esa conversación. Cada año una generación se sienta frente a otra. Una historia antigua vuelve a contarse. La primavera anuncia un nuevo ciclo de vida. La palabra vuelve a circular.

Mientras esa conversación continúe, la civilización judía seguirá viva.