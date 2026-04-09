La guerra olvidada que Irán ya ganó

La guerra más importante que ha librado Irán fue en gran medida no declarada y está casi completamente olvidada. Fue una guerra contra la paz regional y los acuerdos que podrían haberla garantizado. Irán comenzó esa lucha hace más de 30 años y, en la práctica, la ganó. El conflicto actual en Oriente Medio es inseparable de ese legado.

Mi adolescencia estuvo marcada por esa guerra olvidada. Siendo adolescente en Israel en la década de 1990, vi surgir la gran esperanza del proceso de paz y morir violentamente. Primero llegaron informes sobre un avance en las conversaciones secretas de Oslo y una serie de acontecimientos que parecían casi milagrosos: acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, hasta entonces considerada una organización terrorista, seguidos de la normalización de las relaciones de Israel con algunos países árabes, que culminó con un acuerdo de paz con Jordania.

Casi de inmediato, y en paralelo, se produjeron acciones destinadas a descarrilar el proceso de paz. Un extremista israelí de ultraderecha masacró a decenas de fieles palestinos en la Cueva de los Patriarcas en Hebrón. Fue un suceso terrible. Pero aquellos años estuvieron marcados, sobre todo, por una ola de atentados terroristas contra israelíes, perpetrados por Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Estos grupos pretendían destruir cualquier posibilidad de compromiso, pues lo consideraban una traición a la causa palestina y a su visión fanática del islam. Introdujeron una nueva y brutal arma en el conflicto: los atentados suicidas. De forma aún no plenamente visible, Irán apoyaba a los extremistas palestinos.

Los Acuerdos de Oslo habrían encontrado una considerable resistencia de la derecha israelí de todos modos, pero los atentados y la sensación de inseguridad personal intensificaron drásticamente esta resistencia. La lógica política era sencilla: apenas unos meses antes, el país había firmado acuerdos con una organización terrorista, y ahora explotaban autobuses. Benjamín Netanyahu, entonces líder de la oposición, experimentó un ascenso meteórico en su carrera política, mientras la extrema derecha arremetía contra el primer ministro Itzjak Rabin.

Yo tenía 16 años cuando asistí a la primera manifestación de mi vida, en noviembre de 1995, en Tel Aviv. Era una concentración en apoyo del proceso de paz y de Rabin, y fui con amigos del pequeño pueblo entre Haifa y Tel Aviv donde crecí. Al finalizar el evento, nos enteramos de que Rabin había sido asesinado por un judío, un extremista de derecha que buscaba sabotear el proceso de paz.

Muchos creen que el asesinato de Rabin fue lo que acabó con el proceso de paz, pero no fue así. Shimon Peres, sucesor de Rabin, estaba comprometido con la continuación de las conversaciones, y la opinión pública seguía apoyándolas mayoritariamente. En la sociedad palestina, solo una minoría se oponía a los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, la persistencia de Hamás en sus atentados suicidas alimentó un creciente escepticismo entre los israelíes. Israel respondió a estos ataques instalando puestos de control e imponiendo cierres generales, lo que impidió a los palestinos acceder a empleos en Israel y mermó la popularidad de los acuerdos entre la población palestina.

Nada de esto fue casual. Hamás y la Yihad Islámica Palestina, junto con Hezbolá, libraban una guerra contra la normalización de las relaciones de Israel con sus vecinos. Contaban con un país aliado dispuesto a proporcionar financiación, entrenamiento y planificación para esta lucha: Irán, cuyo líder supremo, Ali Jamenei, calificó a Yasser Arafat, artífice de los Acuerdos de Oslo, de «traidor e insensato».

Hassan Salameh, un alto comandante de Hamás condenado por planear atentados que causaron la muerte de decenas de israelíes en 1996, declaró que viajó a Irán para recibir entrenamiento en el manejo de armas y en el ensamblaje de bombas. Uno de los atentados que planeó fue un bombardeo que tuvo lugar en vísperas de las elecciones israelíes y que contribuyó a inclinar la balanza a favor del Likud ese año. Según informes, la inteligencia militar israelí consideraba que Irán deseaba la victoria de Netanyahu, con el objetivo de debilitar el proceso de paz. Y así fue, por 30.000 votos, tras haber sido el candidato con menos posibilidades durante toda la campaña.

Un tribunal federal estadounidense describió posteriormente el periodo 1995-1996 -que abarca tanto el asesinato de Rabin como el ascenso de Netanyahu al poder- como una época dorada para el apoyo iraní a Hamás. El tribunal determinó que Hamás recibió entre 25 y 50 millones de dólares durante esos años. En términos más generales, Irán canalizaba entre 100 y 200 millones de dólares anuales -el equivalente a entre 200 y 400 millones de dólares actuales- a organizaciones militantes que generalmente se oponían al proceso de paz. Para Hamás, una organización fundada tan solo ocho años antes, la suma era asombrosa.

Irán no fue el único responsable del auge de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, ni de los fallos estructurales de los Acuerdos de Oslo. La oposición palestina a los acuerdos, aunque inicialmente minoritaria, no era marginal ni se limitaba a organizaciones islamistas. La creencia de que Israel no debería existir y que la liberación palestina solo podía lograrse a través de la fuerza estaba arraigada en la política palestina incluso antes de la fundación de Fatah. Irán aprovechó y amplificó esta visión del mundo, pero no la creó.

La derecha israelí -no solo la extrema derecha- también trabajó para deslegitimar el proceso de paz y para crear «hechos sobre el terreno», una expresión predilecta de los israelíes para justificar la expansión de los asentamientos. Netanyahu se comprometió a continuar el proceso de paz, se reunió con Arafat y transfirió territorio adicional a la Autoridad Palestina. Sin embargo, consideró los acuerdos un «terrible error» y, posteriormente, se enorgulleció de haber impedido el establecimiento de un Estado palestino. Desde 1996, la derecha israelí ha ganado todas las elecciones salvo tres, y sus líderes se han mostrado firmemente decididos a frenar los acuerdos territoriales negociados con los palestinos.

El conflicto israelí-palestino tiene sus raíces en una larga y compleja historia, y el fracaso en alcanzar un acuerdo sobre el estatus final no necesita explicación externa. Sin embargo, Irán se convirtió en parte indispensable de esta historia. Buscó activamente el colapso del proceso de paz. Los atentados suicidas fueron solo uno de los instrumentos para lograrlo. Hassan Nasrallah -el líder asesinado de Hezbolá, el principal aliado de Irán- explicó posteriormente que la resistencia a los Acuerdos de Oslo, que su grupo consideraba claramente una amenaza, propició una mayor cooperación entre Hezbolá, Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

A pesar de ello, los esfuerzos de paz persistieron durante al menos dos décadas. Produjeron cambios reales sobre el terreno, incluyendo la creación de zonas administrativas que aún estructuran la gobernanza de Cisjordania, así como ceremonias, inversiones económicas y un Premio Nobel de la Paz. Pero, subyacente a todo esto, se escondía una campaña de violencia decidida y bien financiada contra cualquier acuerdo significativo. El resultado fueron cientos de muertes, y luego miles.

En la década de 1990, la mayoría de los israelíes apoyaba una solución de dos Estados; en 2013, aproximadamente la mitad aún lo hacía; y para 2025, solo uno de cada cinco creía que dicha solución era posible, según el Centro de Investigación Pew. En 1996, Fatah -la facción que firmó los acuerdos con Israel- lideraba la política palestina. Actualmente, según Khalil Shikaki, un destacado encuestador palestino, Hamás supera sistemáticamente a Fatah en las encuestas, aunque todavía no alcanza la mayoría.

Hoy, Oriente Medio está inmerso en una confrontación que comenzó cuando Hamás atacó a Israel la mañana del 7 de octubre de 2023. El benefactor indispensable de Hamás fue el mismo Irán que durante mucho tiempo se ha opuesto a cualquier normalización con Israel. En 1993, el objetivo de los esfuerzos de Irán era enterrar las posibilidades de paz entre israelíes y palestinos. Para 2023, había redirigido sus esfuerzos a boicotear la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Es probable que Hamás tuviera otros motivos, como la preocupación por el Monte del Templo y la creencia de que la sociedad israelí estaba debilitada. Pero, una vez más, la violencia logró frustrar una apertura política antes de que pudiera volverse irreversible.

En el actual conflicto estadounidense-israelí con Irán, se ha anunciado un alto el fuego de dos semanas. Sin embargo, el resultado de la guerra dependerá en última instancia de los términos de un acuerdo final, si es que se llega a uno. El debate sobre la guerra actual es legítimo, y la aversión a un conflicto de final abierto es fruto de una larga historia. Pero cuando hablamos del costo de confrontar a Irán, también debemos reconocer el costo de no hacerlo. Hace tres décadas, una solución política entre israelíes y palestinos estaba al alcance. Todas las partes cometieron errores, y el historial de insensateces es extenso. Pero la insensatez por sí sola no explica lo sucedido. Un país -Irán- hizo de la destrucción de esa posibilidad su destino manifiesto.

Teherán ya ganó una guerra fundamental: la guerra contra la paz israelí-palestina. Esa victoria ha marcado la región durante décadas. Si Irán gana también esta guerra, cabe esperar que la situación se repita. Quizás incluso con más derramamiento de sangre.