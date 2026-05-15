Una encuesta realizada recientemente por el prof. Gilad Hirschberger y la prof. Sivan Hirsch-Hoefler del grupo de investigación “Tamrur-Politografía” señala una integración cívica práctica y cambios sociales profundos, junto con posiciones nacionales firmes y una crítica a la gestión del conflicto por parte del liderazgo del Estado.

El “demonio demográfico”, que durante décadas sirvió como herramienta de amedrentamiento en manos de los políticos, se va disipando. La proporción de la población árabe se estabiliza en el 21,1% del total de la población de Israel. Paralelamente a la caída en la tasa de fecundidad, se está produciendo una revolución en la educación superior. Los árabes representan hoy aproximadamente el 19% de todos los estudiantes de grado, y ya hay más de mil doctorantes árabes (de un total de unos 12.000). Una nueva generación —educada, segura de sí misma y con aspiraciones de movilidad social— está redefiniendo la sociedad árabe.

Uno de los cambios más llamativos es la actitud hacia la política y, en particular, hacia la integración en la coalición de gobierno. A pesar del alejamiento que siente del poder, el 70% de los encuestados acepta las decisiones de la mayoría y prefiere un gobierno elegido democráticamente, aunque su política no sea de su agrado. Pero el verdadero giro tiene que ver con el deseo de influir: antes, debatir sobre la participación en un gobierno sionista era un tabú. Hoy, el 55,7% de los encuestados declara que “definitivamente no” votaría por un partido árabe que anunciara de antemano su negativa a unirse a la coalición. El votante árabe está harto del repliegue de los partidos árabes en los escaños de la oposición, y les exige pragmatismo. Cerca del 58% de los encuestados desea la formación de un gobierno de centro-izquierda con participación de partidos árabes.

El apoyo a la integración cívica no proviene de una visión ingenua sobre el estado de la democracia israelí, ni expresa una rendición en el tema palestino. La mayoría del público árabe considera que la democracia está en peligro mientras continúe el control sobre los territorios de Cisjordania. A diferencia de muchos en el centro judío, que prefieren ignorar el asunto, para la mayoría de los ciudadanos árabes no puede coexistir una democracia liberal genuina con la ocupación de los territorios, y esta posición se espera que influya en su voto.

La brecha conceptual más profunda entre el mainstream judío y el árabe se revela en la actitud hacia el 7 de octubre: la encuesta refleja una posición que es imprescindible conocer. Cerca del 90% del público árabe no apoya la masacre perpetrada por Hamas, pero casi el 70% atribuye la responsabilidad principal de esa masacre a la ocupación. En contraste con la concepción predominante entre los judíos —según la cual, con la retirada de Gaza, la ocupación en la Franja concluyó— los árabes identifican la política de bloqueo y de separación de la Franja de Cisjordania como una continuación del control israelí sobre Gaza.

Aquí reside también la clave de la solución. El público árabe sigue siendo el campo ideológico más estable y coherente en su apoyo a la paz: el respaldo a la solución de dos Estados es abrumador y supera el 75%. Sin embargo, al igual que los judíos, el público árabe percibe la retirada unilateral de Gaza como un experimento fallido. A diferencia del público judío, tiende a culpar al gobierno de Israel por ese fracaso, ya que ve el paradigma de la separación unilateral como una solución que no responde a las necesidades esenciales de los palestinos: independencia y libertad de movimiento.

Además del interés en el debate político-securitario, el público árabe exige hoy participación en la conducción de los procesos nacionales: más de dos tercios de los encuestados consideran que la Autoridad Palestina debe administrar la Franja de Gaza en el “día después” de la guerra, y la mayoría espera que sus líderes en el Knesset tomen parte activa en la formulación de esa política. La demanda de influencia se ha extendido —desde cuestiones de presupuesto y violencia interna en la sociedad árabe— hasta la aspiración a participar en el diseño de la política exterior y de seguridad.

Otra cuestión sensible es la del Haram al-Sharif (Monte del Templo). Cerca del 95% de los encuestados afirma categóricamente que el Monte debe permanecer bajo control musulmán. Este dato arroja luz sobre el trasfondo de los estallidos violentos del pasado, desde los eventos de octubre de 2000 hasta la Operación “Guardián de las Murallas” en 2021, que se desencadenaron en paralelo a la imposición de restricciones en las mezquitas del Monte del Templo. Sin embargo, cuando se pidió a los encuestados que consideraran el establecimiento de un Estado palestino al que se transfiriera la soberanía sobre el Monte —lo que podría obligar a los ciudadanos árabes de Israel a cruzar una frontera internacional para rezar en la mezquita—, el apoyo a esa idea cayó al 63,5%. Este dato demuestra que, pese a su profunda identidad religiosa, la mayoría de los ciudadanos árabes de Israel siente un fuerte arraigo a la realidad israelí y no tiene prisa por renunciar a la comodidad ni al libre acceso al Haram al-Sharif que deriva de su condición de ciudadanos del Estado.

Respecto a la guerra con Irán, el público árabe también exhibe una lectura lúcida de la realidad: si bien está casi completamente dividido en cuanto a si la guerra contribuirá a la reanudación del proceso de paz con los palestinos, una clara mayoría estima que el enfrentamiento actual llevará precisamente a una ampliación de los “Acuerdos de Abraham” con los países árabes. Es decir, el público árabe evalúa correctamente la solidez de las alianzas regionales de Israel con el mundo árabe pragmático, aunque permanece escéptico respecto a los logros que pueden alcanzarse en el frente palestino a raíz de la guerra.

Esta encuesta desmonta una larga serie de mitos: la sociedad árabe no está desconectada, no es una comunidad replegada sobre sí misma que niega la existencia del Estado de Israel, y desde luego no es una quinta columna. Es una sociedad que atraviesa acelerados procesos de educación, que se opone al terrorismo, pero que mantiene firme su exigencia de poner fin a la ocupación como única garantía de la democracia israelí. Más que nada, es una sociedad que reclama explícitamente ser socia plena en la dirección del Estado.

Si el campo de centro-izquierda —o el campo democrático en su conjunto en Israel— desea algún día volver al poder y asegurar el futuro del país, debe dejar de tratar al público árabe como una reserva de votos destinada únicamente a funcionar de red de seguridad, o alternativamente como una amenaza que hay que gestionar. Debe comenzar a verlos como socios estratégicos y políticos para construir una alternativa de gobierno con una distribución equitativa de los recursos internos, el diseño de un plan para el “día después” en Gaza y la reintroducción de la solución de dos estados en el debate público. Este es un momento histórico en el que el votante árabe tiende la mano hacia una asociación coalicional activa. Quien siga ignorando esa mano extendida, se condena a sí mismo a muchos más años de oposición.​​​​​​​​​​​​​​​​

* El Dr. Arieli dirige el grupo de investigación “Tamrur-Politografía”, dedicado al conflicto israelí-palestino.

* * El Dr. Abu Ras dirige el Centro de Nacionalismo Compartido en el Instituto Van Leer e investiga la sociedad árabe en “Tamrur-Politografía”.