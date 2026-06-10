Diez años de estudios judíos en la UBA

Los escenarios vibrantes en el barrio de Once con obras teatrales habladas en ídish, el humor imparable de Gabriela Acher, Tato Bores, Adolfo Stray, los violines dulces de la música ashkenazi, las fábulas apasionantes de Alberto Gerchunoff y Germán Rozenmacher o la poesía honda de Alejandra Pizarnik, Susana Thénon y Tamara Kamenszain. Todas esas producciones artísticas forman parte del acervo de estas pampas y crearon una tradición que cruza las múltiples identidades judías, siempre en movimiento, nada cristalizadas. Son, como dice Susana Skura, “chispazos de luz”.

No había existido en la Universidad de Buenos Aires un área de estudios de teatro, performance, música y cine judíos y argentinos, hasta que en 2016 Jorge Dubatti asumió como director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras. En aquel momento, el crítico e investigador le propuso a la antropóloga y magister en Análisis del Discurso, Susana Skura, crear el espacio JADE, que ahora celebra una década de vida. “Con total libertad para ponerle un nombre, trazarnos objetivos y reunir a quien quisiéramos para formar un grupo de trabajo transversal, que pusiera de relieve modalidades históricas y actuales”.

“Acabábamos de presentar un libro que compilamos junto a Silvia Glocer, Teatro ídish argentino (1930-1950)publicado por nuestra facultad”, recuerda Skura. “Ese volumen reunió resultados de un proyecto que habíamos codirigido con Pablo Kohan entre 2010 y 2012 y otro que estaba en curso. Gracias a Pablo y a Jorge pudimos tener un espacio que fue la base para todo lo que vino después. De ese equipo inicial, bastante pequeño, seguimos hasta hoy Silvia Glocer, Silvia Hansman y yo. Luego fue creciendo, con compañeros y compañeras que se abrieron a otras tareas o viven en el exterior, con los que seguimos en contacto. Nos une el interés en un campo de investigación, no un origen, pertenencia étnica o adscripción religiosa”.

Fruto de esa labor, comenzaron y finalizaron estudios sobre Artes del Espectáculo y Judeidad: Actores, textos y territorios y actores poéticas y cartografía; Identidad judía en el cine argentino; Actores y escenarios del proceso de cambio lingüistico idish-castellano. Teatro, prensa y escolarización judía en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo veinte. Además, realizan trabajos de docencia y difusión. Se promueve la articulación de la investigación con la expresión artística, la aplicación de sus avances a la docencia y la difusión. Forman un equipo horizontal y muy heterogéneo que debate, se anima y disfruta del trabajo interdisciplinario. Realizan encuentros académicos o académico-artísticos.

El proyecto marco está acreditado y financiado por Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. “Ahora se está evaluando la incorporación de dos integrantes muy prestigiosos y pronto estaremos dictando una capacitación universitaria virtual, certificada por la facultad, que se llama Nuevos enfoques sobre cultura judía argentina”, adelanta Skura.

Hay una subárea de música que integran Silvia Glocer, Yasmin Garfunkel y Lillian Wohl. Tienen perfiles diferentes, Silvia y Yasmin además de investigadoras son docentes e intérpretes exquisitas y Liliian es etnomusicóloga. Tienen dos antropólogos, Iván Cherjovsky, realizador de la película El exilio de los músicose investigador de lo judío en el cine argentino y Martín Kleiman, que además ayuda con la parte administrativa igual que Liliana Slep, especialista en teatro y escritura creativa. Con el tiempo sumaron una subárea dedicada a la literatura, integrada por Laura Estrín y Melina Di Miro. Estrín es autora del volumen inédito La provincia judía, con prólogo de Leonardo Senkman y ensayos sobre la literatura de Jacobo Fijman, Perla Sneh, Nora Strejilevich, entre otros.

Por su parte, Silvia Hansman es historiadora y archivista, con la que han investigado también sobre teatro ídish, quien está dirigiendo el IWO. Martín Kiperman es el más joven del equipo, estudiante avanzado de Ciencias Antropológicas, ya en proceso de escritura de su tesis.

Hace apenas unos meses el articulo que escribieron sobre la memoria de la expectación durante la infancia del teatro idish fue elegido como uno de los mejores del mundo, por la sección Yiddish del journal The Years Work in Modern Language Studies y El dibuk obtuvo el premio Teatro del Mundo.

Un antecedente, antes de conformar el equipo, Hansman y Skura publicaron un libro sobre afiches del teatro ídish argentino junto a Gabriela Kogan, que se llama Oysfarkoyt. Localidades agotadas.

Con Laura Estrín compilaron un debate transversal a todas las subáreas que se llama Tradición de las categorías y categorías de la tradición, y puede leerse en la página de la Fundación IWO. En otro proyecto “nos centramos en la figura del dibuk y la obra de An-ski en diálogo con investigadores de universidades extranjeras, artistas e intelectuales locales de diferentes disciplinas. Lo compilamos y editamos con Melina Di Miro y lo publicó la Universidad de Jujuy con el título El dibuk entre dos mundos. Un siglo de metáforas. También publicamos en revistas académicas de diferentes idiomas. Ahora, una parte del equipo que trabaja en torno a la figura oculta de Fina Warschaver, narradora, poeta, ensayista y compositora. Es muy interesante el cruce entre quienes se interesan por algún material que encontraron relevando archivos o bibliotecas y luego ese hallazgo se integra a un paper, una película, una traducción o una canción”.

El área funciona en el edificio de 25 de mayo 217, aunque tienen un trabajo itinerante visitando archivos, instituciones, casas particulares, sus propias casas, donde también se reúnen.

Como ocurre con toda la universidad pública, los fondos son insuficientes pero las ganas sobran. Han contado con apoyo de la Fundación IWO de Buenos Aires, la Universidad Hebrea de Jerusalem y la Asociación de Estudios Judeo-latinoamericanos, Lajsa.

“Es muy emocionante este aniversario de JADE”, como la piedra preciosa homónima. Con un valor en el pasado y, como su color verde, proyectada hacia el futuro con esperanza. “Sentimos una gran alegría y agradecimiento a quienes nos ayudaron a llegar hasta aquí, trabajando con entusiasmo y todo a pulmón”.